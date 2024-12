Elena Gheorghe a vorbit despre viața sa de mamă și despre alegerile pe care le-a făcut pentru cei doi copii ai săi, Amelie și Nicholas.

Artista a explicat în detaliu cum și-a ales numele copiilor, dar și cum valorile tradiționale românești influențează educația micuților.

Motivul inedit pentru care Elena Gheorghe și soțul ei au ales nume de origine franceză pentru copiii lor. Ce au spus

Iată ce a zis Elena Gheorghe despre numele copiilor lor:

„Nicholas s-a născut pe 10 decembrie, iar noi tot timpul am avut o legătură specială cu Sfântul Nicolae, așa că de aici am pornit”, a povestit Elena Gheorghe, adăugând că fiul ei, Nicho, a avut o influență importantă în alegerea numelui pentru sora lui, Amelie. „Când Amelie era în burtică, Nicho ne-a zis că pe sora lui ar vrea s-o cheme Nicole, ca să își poată face ziua împreună (zâmbește)”, a continuat Elena.

În ceea ce privește numele „Amelie”, Elena a spus că a fost o alegere mai lungă, dar inspirată: „Amelie mi-a venit într-o zi în minte, așa pur și simplu, după luni de căutări, ne-a plăcut numele și așa i-a rămas: Amelie Nicole.”, mai spune cântăreața.

Astfel, cei doi copii ai cuplului au primit nume cu rădăcini franceze, iar această alegere a fost un gest plin de sensibilitate și semnificație personală.

În continuare, Elena a vorbit despre valorile pe care ea și soțul ei le aplică în educația copiilor lor. „Uf! Ce subiect complex! Mi-ar trebui mult loc să răspund la întrebarea aceasta, dar pe scurt îți spun că ne lăsăm ghidați de valorile cu care noi am fost crescuți: iubire, credință, respect și comunicare.”, a spus Elena, subliniind importanța unei educații solide și echilibrate pentru dezvoltarea copiilor lor.

Despre relația dintre cei doi copii, Elena a menționat că există o diferență de șase ani între ei, iar Nicholas se află deja în perioada adolescenței, cu alte preocupări și interese. „Când sunt împreună, au amândoi 7 ani. (zâmbește) Nicho se pune la mintea ei, ceea ce e bine, dar câteodată mi-aș dori să fie mai matur și să mai lase de la el. Se iubesc mult, dar se și contrează cât e ziua de lungă. (zâmbește) Când au inte-rese comune, devin o echipă imbatabilă, sunt amuzanți și drăgălași, câteodată e greu să-i oprim din râs, din alergat, din joacă. Atunci când pleacă împreună, Nicho e protector și responsabil, are grijă de Amelie, iar ea se mândrește cu fratele ei, căruia îi soarbe fiecare cuvânt. (zâmbește)”, a mai spus ea, potrivit viva.ro.

Această viziune despre familia lor reflectă în mod clar o atmosferă de iubire și sprijin, în care fiecare membru joacă un rol important. Elena Gheorghe și soțul ei pun accent pe educație și pe păstrarea valorilor fundamentale ale unei familii unite, iar acest lucru se reflectă și în alegerea numelui celor doi copii, un simbol al legăturii lor speciale cu tradițiile și cultura franceză.