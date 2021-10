Mireasa Sezonul 4, 1 octombrie 2021. Ana și Alex, o iubire mai mult platonică

În ediția din 1 octombrie 2021, de la Mireasa Sezonul 4, Ana și Alex nu au un plan anume, ei lasă timul să le rezolve pe toate, o concluzie pe care pare s-o împărtășească: "Ce e pe grabă se duce repede... Cu Marius nu am simțit conexiunea respectivă, nu am simțit nimic. Alex: Când sunt cu Ana simt o liniște foarte mare".

