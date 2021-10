Mireasa Sezonul 4, 1 octombrie 2021. Ionuț și Adelina, un viitor cuplu?

În ediția din 1 octombrie 2021, de la Mireasa Sezonul 4, de cum a intrat în casă, Ionuț și-a declarat intenția de a cunoaște toate fetele. Dar a mai declarat că o place pe Adelina: Nu am avut relație de lungă durata... Am avut vreo trei relații. trei fete care mi-au cunoscut familia... Ești o față foarte frumoasă, nu lași persoanele să te calce în picioare, ești puternică. Am o părere bună despre ține."

Vineri, 01.10.2021, 15:45