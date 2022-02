Mireasa Sezonul 5, 24 februarie 2022. Juliana, în lacrimi. Concurenta a avut nevoie de intervenția medicilor!

Ediția din data de 24 februarie 2022 a emisiunii Mireasa, sezonul 5. Miercuri, Juliana a încercat să-și deschidă sufletul lui Lucy, ieșind la iveală răni nevindecate. ”Nu am stat la părinții mei, nu am avut un suport emoțional. Am locuit cu o femeie pe care nu o învinovățesc. Mă bătea!”, a spus aceasta. Dincolo de traumele prin care a trecut, Juliana a primit o veste tristă din partea mamei ei.

Joi, 24.02.2022, 15:17