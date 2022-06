Mireasa Sezonul 5, 28 iunie 2022. Yana i-a dat o veste mare lui Andrei

Ediția din dată de 28 iunie 2022 a emisiunii Mireasa, Sezonul 5. Yana i-a dat o veste mare lui Andrei: Este o oportunitate să fac ceva că să pot să mă întorc. Este foarte complicat să-ți explic... Mă enervez foarte mult când vorbesc cu ei și nu se rezolva nimic... Am fost la medic... Am început să mă uit la costume de miri și sunt foarte drăguțe.... Am văzut modele foarte frumoase și mă gândesc cum ți-ar stă mai bine".

