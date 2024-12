Mireasa sezonul 10. Prima apariție în mediul online a lui Sorin după despărțirea de Simona. Cu cine s-a filmat

Sorin a postat un clip și a urat urmăritorilor săi ”Crăciun fericit”. În secțiunea de comentarii, internauții i-au pus o mulțime de întrebări.

După ce s-a despărțit de Simona, Sorin nu a mai apărut în mediul online. De Crăciun, el a publicat un clip cu mesajul ”Crăciun fericit”. În imagini apare alături de câinele său.

”Crăciun fericit tuturor🎄!”, a scris Sorin la descriere clipului. Videoclipul a fost distribuit pe Tiktok de către fostul concurent de la Mireasa sezonul 10.

Imediat, comentariile au început să curgă. Internauții voiau să afle unde este Simona. ”E în cantonament”, a răspuns ironic Sorin.

Altcineva i-a transmis: ”Sorine asta-i Simona reancarnata nu scapi usor de ea”, făcând referire la câinele care avea chef de joacă. Desigur, ironiile au continuat, iar tânărul a răspuns sarcastic la toate răutățile primite.

”Ti-a luat taticu catel ,pentru ca te-ai intors acasa?”, a întrebat o doamnă, iar Sorin i-a zis: ”Pai dacă de Crăciun nu am avut porc măcar câine sa fie pe masă”.

Când a fost întrebat dacă vorbește cu Simona, Sorin a răspuns: ”Vorbesc normal, de ce nu as vorbi?”

Cine este Sorin de la Mireasa sezonul 10

Sorin are 30 de ani și vine din Drobeta-Turnu Severin. De profesie, Sorin este inginer auto, fiind pasionat de mașini. În cartea de vizită, băiatul a spus că îl caracterizează simțul umorului, dar este foarte ambițios. S-a descris ca fiind o persoană sinceră și loială și caută același lucru la viitoare parteneră.

În timpul liber, Sorin dezvăluia că joacă fotbal și este pasionat de jocurile pe calculator. Despre mama lui, concurentul de la Mireasa sezon 20 susține că este cea mai bună prietenă a lui. Încă din copilărie, aceasta i-a fost alături și îl ierta orice greșeală făcea.

„În trecutul meu am avut o singură relație de lungă durată, ce a durat 7 ani. Ne-am cunoscut la liceu, în clasa a 9-a, dar am început să fim un cuplu în a 11-a. A fost foarte frumos, am copilărit împreună, ne-am maturizat. După 6 luni, am adus-o acasă, a locuit cu mine și părinții mei un an de zile, până când am decis să ne înscriem la facultate la Timișoara. În 7 ani, pot să jur că nu am înșelat-o și sunt convins că nici ea”, a povestit Sorin.

Cu toate acestea, după 7 ani s-au despărțit de comun acord, din cauza monotoniei care a intervenit în relație, dar recunoaște că a suferit extrem de mult.

„Erau nopți în care plângeam”, a mai spus tânărul.