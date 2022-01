Mireasa Sezonul 5, 29 ianuarie 2022. Cum a decurs întâlnirea pe nevăzute dintre Cosmin și Nora

Ediția din data de 29 ianuarie 2022 a emisiunii Mireasa, sezonul 5. Nora și Cosmin au pornit în aventura cunoașterii lor, cu emoții și speranțe. ”A fost ca și cum am fi fost la o cafea și am fost foarte lejeri. Nu am avut rețineri nici eu, nici el”, a spus Nora după întâlnire.

Sambata, 29.01.2022, 14:35