Aurelian Temișan și soția lui au împlinit 30 ani de relație. Ce mesaj emoționant i-a transmis artistul

Aurelian Temișan și soția lui, Monica Davidescu, au împlinit de curând 30 ani de relație și se bucură din plin de povestea de dragoste minunată pe care o trăiesc.

Aurelian Temișan și Monica Davidescu au avut motive de bucurie și sărbătoare la împlinirea a 30 ani de relație. Artistul i-a transmis soției sale un mesaj emoționant și a postat pe contul său de Instagram mai multe imagini din ziua în care au sărbătorit.

Mesajul emoționant pe care Aurelian Temișan i l-a transmis soției sale la aniversarea de 30 ani de relație

Cei doi artiști s-au bucurat de un tort și un buchet de flori alături de fiica lor, Dora, ajunsă acum deja la vârsta adolescenței. Prin ea și cât de mult a crescut, și Aurelian, și Monica, și-au dat seama că iubirea lor continuă să fie puternică, să se respecte și să se sprijine tot timpul, formând o familie frumoasă.

Citește și: Din ce câștigă bani fiica lui Aurelian Temișan, la vârsta de doar 13 ani. Tatăl ei este implicat. Ce planuri de viitor are ea

Articolul continuă după reclamă

Mesajul emoționant însoțit de câteva poze de familie a strâns pe Instagram peste 5000 de aprecieri din partea internauților care i-au felicitat pe cei doi artiști în secțiunea de comentarii. Multe vedete au comentat la postarea lui Aurelian Temișan, printre care și Alex Velea, Liviu Teodorescu și Silvia Dumitrescu.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

La descrierea postării, Aurelian Temișan a scris:

„30 de ani..Azi se fac 30 de ani de la primul "Bună, eu sunt Monica" (13 ianuarie 1995). Sunt 30 de ani de când, într-o seară am dat mâna respectuos cu o fată sensibilă, rușinoasă, care își lua foarte în serios munca de prezentatoare și care m-a întrebat cum să mă prezinte.

De atunci s-au dus 30 de ani, cu de toate.

Am construit împreună cu pași lenți dar siguri, ne-am crescut unul pe celălalt, am învățat să ne respectăm stările, tabieturile, să punem preț pe sentimente, să facem în asa fel încât povestea să continue. Au fost zile bune, cu soare, au fost furtuni, a plouat, am plâns, am râs, ne-am întristat văzând cum oameni dragi inimilor noastre ne părăsesc (părinți, prieteni, cunoștințe), ne-am bucurat la reușitele unora, ne-a părut rău de neîmplinirile altora și... iata-ne în 2025, la 30 de ani de atunci.

Poate par puțini... dar nu sunt, poate par mulți... dar nu sunt, sunt doar 30 de ani, din care 18 sunt de unire în față lui Dumnezeu, iar 14 de când familia noastră, pe lângă animăluțe, s-a împlinit cu cea mai dorită ființă... Dora.

Să sperăm că mai stăm pe aici ceva vreme, să sperăm că vom mai aduna amintiri și că în următorii 30 de ani vom scrie și despre nepoți, ajunși și ei la rândul lor la maturitate.

Sănătoși să fim! La mulți ani, Monica! La mulți ani, Dora! La mulți ani... nouă, tuturor! ”

Citește și: Aurelian Temișan, aniversare de 29 de ani alături de soția sa. Cum au arătat în ziua nunții și ce mesaj emoționant a transmis

Aurelian Temișan și soția lui colaborează adesea și pe plan profesional, ea fiind actriță la teatru. Cei doi artiști s-au cunoscut pe vremea când Monica era prezentatoare TV și de atunci chimia dintre ei i-a făcut să își dorească să petreacă ultimii 30 ani împreună.

Acum o fiică de 14 ani, Dora, care e lumina ochilor lor și mândria lor. Aurelian și Monica s-au cunoscut în 1995, iar după 11 ani de relație s-au și căsătorit, formând astăzi unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz.

Citește și: Secretele dietei lui Aurelian Temișan la 51 de ani. Cum rămâne în formă și la ce bunătăți nu poate să reziste artistul