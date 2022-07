Mireasa Sezonul 5, 5 iulie 2022. Noapte grea pentru Sese și Giovana: Îmi vine să dau jos... Dar trebuie să stau cuminte!

Ediția din dată de 5 iulie 2022 a emisiunii Mireasa sezonul 5. Pentru prima noapte cu ușile deschise, Sese făcea pregătiri intense pentru venirea Giovanei. Giovana: "Eu o să am femeie care să îmi facă mie curățenie! Nu stau să fac eu curățenie, când am de făcut bani!... Toată viață o să faci tu curat! Of, nu mai rezist lângă tine!"

Marti, 05.07.2022, 15:23