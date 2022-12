Adelina, fosta concurentă de la Mireasa, în brațele unui bărbat misterios. Ce i-au urat fanii și ce le-a răspuns fata

Tânăra a publicat recent o imagine în care apare în brațele unui bărbat misterios. Adelina este extrem de zâmbitoare și fericită.

Adelina, fosta concurentă de la Mireasa, în brațele unui bărbat misterios

Chipul bărbatului nu a fost dezvăluit și nu se știe dacă este partenerul ei de cuplu sau un simplu prieten.

Cu toate acestea, la vederea fotografiei, fanii Adelinei s-au grăbit să-i ureze cele mai sincere felicitări. Au fost mulți care i-au transmis că se bucură pentru ea și că merită să fie iubită și fericită.

Adelina a avut grijă să le răspundă tuturor și să le mulțumească pentru mesajele pe care i le-au lăsat în secțiunea de comentarii.

Adelina a fost o prezență efervescentă în casa Mireasa, dar și intens discutată, mai ales după relația pe care a format-o în casa Mireasa. Cu toate că s-au format o serie de controverse în jurul său, ea a reușit să depășescă momentele dificile și să-i reia de la capăt viața așa cum și-a dorit.

Adelina Iacob are puțin peste 20 de ani și a venit la Mireasa să-și întâlnească sufletul pereche. Ea își dorea să se căsătorească și să-și întemeieze o familie, alături de un bărbat precum tatăl ei.

Adelina este din Brăila, dar locuiește în București.

„Sunt din Brăila, dar locuiesc în București. În prezent sunt studentă, însă lucrez în paralel. Sunt pregătită să mă mărit, toată viața am fost pregătită. Mereu mi-am dorit. Inițial mi-a fost rușine să-i spun tatălui meu, am crezut că nu o să fie de acord, însă mă susțin. Nu am așteptări foarte mari, nu țin cont de aspectul fizic, însă mi-aș dori să fie mai înalt. Mi-aș dori un bărbat sincer, care să mă ajute”, a spus Adelina Iacob la Mireasa sezon 3.

Fata se descria, la începutul emisiunii, ca fiind sinceră, deschisă, sociabilă, deșteaptă și se consideră și frumoasă și ambițioasă. Parcursul ei în show-ul matrimonial a arătat că luptă pentru ce-și dorește și folosește toate armele pe care le are la dispoziție.