Mireasa, sezon 11, 13 ianuarie 2025. Doi frați au venit să se însoare! Cine sunt Andi și Marius

Premieră a Mireasa! În sezonul 11 doi frați au venit să se însoare. Este vorba despre Andi și Marius Frimu. Băieții au venit în casa Mireasa însoțiți de bunica Floarea.

Andi Costinel Frimu, are 27 de ani, s-a născut la Craiova, dar locuiește în Italia. Tânărul vine de la Milano, dar spune că femeia româncă e idealul ei.

„Provin dintr-o familie normala cu doi parinti care m-au iubit pe mine si pe fratele meu mai mic, pana la varsta de 9 ani, când s-au despărțit pentru ca nu se mai înțelegeau”, a povestit Andi, care e antrenor personal.

Cine este Andi Costinel Frimu de la Mireasa

„Până la vârsta de 27 de ani am avut doua relații serioase, în adolescența, dar după 4 ani s-a terminat pentru că partenera mea a început să aibă o alta relație.

Am aflat când am vazut anumite lucruri pe telefonul ei, anumite lucruri care s-au intamplau, eu crezand ca sunt doar colegi de școală, dar am aflat ca nu este asa. Ea este fata pentru care am decis sa ma intorc in tara.

Apoi am cunsocut , în perioada când aveam 22 de ani o alta fata cu care am inceput o relatie de peietenie, pana la urma am inceput sa iesim mai des, ne-am indragsotit, a foat o dragoste frumoasă.

Pentru mine femeia ideala îmi place să fie sezuală, aspect plăcut, forme, păr lung și drept. Să fie cât mai naturală, dar nu m-ar deranja dacă ar avea botox sau sâni mai mari, contează sa se simta bine”, a povestit Andi.

Cine este Marius Frimu de la Mireasa

Marius Frimu are 23 de ani și este fratele lui Andi. Marius a suferit foarte tare în copilărie din cauza divorșului părinților.

„M-am nascut in Craiova. La varsta de 6 ani părinții mei au divorțat si am fost crescut de bunica mea. Am terminat scoala si liceul in Romania, apoi am plecat in Italia la mama mea, ca să lucrez. Sincer nu am fost prea bun la învățătură, anturajele m-au făcut să nu îmi placă așa de mult scoala.

Eu cu fratele meu am fost împreună crescuti de bunica mea, el a plecat în Italia la fotbal, eu am ramas in Romania cu școala. A fost foarte greu, am dat de anturaj, eram singur.

Eu simt ca nu aș putea trăi fara fratele meu. Când am fost în concediu în România și el a rămas în Italia, nu era același lucru, legătura dintre noi doi a devenit foarte stransa si nu stiu ce as face daca ceva ne v-a despartii si eu ar trebui sa lucrez in altă țară”, a povestit Marius.

Marius a decis să se întoarcă în România și își dorește să se căsătorească cu o româncă.

Am constatat că italicele sunt mult mai reci când aud ca vorbești o limbă străină, nu sunt calde ca româncele.

Când și-a văzut filmulețul de prezentare, Marius a plâns amintinudu-și de divorțul părinților.