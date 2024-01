Ana și Daniel au venit în platoul Mireasa, Capriciile Iubirii. Cei doi soți au spus că vor să plece din țară. Ce planuri mai au

Ana și Daniel au fost prezenți în platoul Mireasa, Capriciile Iubirii, în emisia live de pe 23 ianuarie 2024. Cei doi au revenit recent din luna de miere și sunt puși pe fapte mari.

Ana și Daniel au mărturisit că viața lor în afara casei Mireasa este tot plină de „sirop”. Cei doi au revenit recent din Italia, unde s-au relaxat, s-au plimbat și s-au distrat. Totuși, cei doi au pus la cale și planuri de afacere.

Ana și Daniel au anunțat că urmează să plece în Dubai, unde se vor ocupa de extinderea afacerii cu îmbrăcăminte pe care o deține tânărul.

Citește și: Mireasa sezonul 9. De ce a lipsit Gabriela Cristea de la Capriciile Iubirii. Anunțul făcut de Simona Gherghe

Ce planuri de viitor au Ana și Daniel. Anunțul făcut de cei doi tineri

„Am călătorit destul de mult. Am avut o lună de miere. Așa am intitulat-o. Chiar a fost o lună. Tot ce ține de business, tot ce ține de planul nostru de viitor am apucat să vorbim, să stabilim. Acum că am terminat această lună de miere, am intrat în acțiune”, a spus Ana la Mireasa, Capriciile Iubirii.

„Urmează să plecăm în Dubai pentru a extinde afacerea pe care o am acolo. Ne-am apucat de cumpărat echipamente pentru a face totul cât mai profi”, a spus Daniel.

Ana și Daniel au privit imagini cu parcursul lor în casa Mireasa și chiar au lăcrimat pe canapea când au retrăit acele emoții. De asemenea, cei doi au anunțat că vor putea fi văzuți duminică, în emisiunea Familia Mireasa - Povestea continuă.

Mireasa: Capriciile Iubirii, de luni până vineri, de la 19:00 la Antena Stars și în AntenaPLAY

Emisiunea Mireasa: Capriciile Iubirii se vede de luni până vineri.

”Anul acesta, în cel de-al nouălea sezon al show-ului de la Antena 1, vom descoperi nişte concurenţi extraordinari şi o prezenţă-record a mamelor, nu mai puţin de opt la număr, ceea ce va da show-ului o încărcătură cu totul specială. Vă aştept în fiecare seară, de luni până vineri, de la 19:00, în direct pe Antena Stars la Mireasa, Capriciile iubirii!”, a declarat Gabriela Cristea.

Pe durata întregului sezon, aftershow-ul Mireasa - Capriciile iubirii va încerca să îi ajute pe concurenții din casă să își dea seama dacă ceea ce simt este un sentiment sincer sau mai mult un capriciu, o ambiție.

Așadar, în fiecare zi de luni până vineri, de la 19.00, cei de acasă pot regăsi în platoul Mireasa - Capriciile iubirii atât concurenții din casă, cât și rudele acestora, dar și prieteni sau chiar fani ai emisiunii. Mai mult, imagini în exclusivitate vor fi prezentate celor de acasă în premieră în cadrul reality show-ului Mireasa - Capriciile iubirii.