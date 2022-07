Anca Sanpetrean, elegantă și complet transformată. Cum arată acum fosta concurentă din sezonul 4

Buni Lenu, așa cum i se spunea în casă nu a vrut la început să accepte decizia nepotului, dar Anca a ajutat-o să treacă mai ușor peste cele întâmplate. Mereu elegantă și discretă, Anca a atras atenția tuturor cu diplomația de care a dat dovadă.

Anca Sanpetrean, elegantă și complet transformată

Acum, Anca își ține fanii la curent cu ceea ce se întâmplă în viața ei prin intermediul rețelelor sociale. Tânăra a postat recent o fotografie în care apare înr-o rochie roz, scurtă, cu umeri supradimensionați, dar care îi pune bustul în evidență.

Machiată discret, cu accesorii pe măsura ținutei și o coafură elegantă, Anca a primit o mulțime de comentarii din partea celor care o urmăresc în social media. Adelina Tătucu este printre cei care au lăsat un mesaj în secțiunea de comentarii și a spus că îi este tare dor de Anca.

În timp ce mulți i-au spus că este superbă și că rochia ei le place foarte mult, au fost și oameni care au întrebat-o dacă și-a găsit jumătatea. Fosta concurentă din casa Mireasa nu a dat curs speculațiilor și rămâne un mister dacă a reușit să iubească din nou.

Chiar și Liviu Olteanu i-a apreciat postarea.

Ce legătură există între Anca și Liviu Olteanu

Maria, Liviu și Anca de la Mireasa au fost prezenți în trecut în platoul Capriciile Iubirii alături de Gabriela Cristea. În vreme ce a existat o confruntare între Maria și Liviu, Anca a venit să clarifice zvonurile despre o eventuală relație a ei cu bărbatul.

Maria și Liviu s-au aflat față în față după ce au anunțat că se despart și au dezbătut, separat, acest subiect la televiziunile din trustul Intact. Iată ce au avut de spus când s-au aflat în același platou:

”Nu mă aflam aici dacă tu nu veneai la TV să vorbești. Rămânea totul între noi. Totul, bine sau rău, rămânea între noi. Dacă veneam să cânt o melodie era altceva. Ți-am spus, du-te la televizor cu un talent de al tău, orice.

Nu vorbi despre noi. Am văzut că scrii o carte, vrei să fii influencer. Am văzut că ți-ai descoperit o mulțime de talente. Vorbește despre ele, ce treabă ai cu ce a fost între noi?!”, i-a zis Liviu Mariei la Mireasa - Capriciile Iubirii.

În timp ce doi foști soți s-au duelat în declarații, Anca a ținut să spună care e relația ei cu Liviu după ce s-a spus că au încercat să formeze un cuplu.

"Chiar nu este adevărat, tocmai de asta am și venit. Am bătut drumul de la Târgul Mureș ca să clarific această situație. Suntem doar prieteni. Da, ne-am întâlnit sâmbătă la mall. Noi am făcut live-uri pe Instagram. Nu cred că de aici se pot isca. Am primit extrem de multe mesaje de la o singură poză", a zis și Anca la Antena Stars.