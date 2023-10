Andreea Grădinaru a radiat de frumusețe și încredere în fiecare apariție, iar vacanța sa din Malaga nu face excepție. Cum s-a pozat în costum de baie la plajă.

Fosta concurentă a emisiunii TV "Mireasa" de la Antena 1, care s-a căsătorit în fața întregii țări cu Marian Buda Pavel, a demonstrat încă o dată că este o prezență uluitoare, chiar și la plajă în costum de baie.

Andreea de la Mireasa s-a pozat în costum de baie la plajă. Cum arată fosta soție a lui Marian Pavel și cum a apărut pe internet

Cu părul său lung, în bătaia brizei mediteraneene, Andreea Grădinaru a atras privirile tuturor pe plajă. Cu o siluetă demnă de invidiat, ea a părut să se simtă în largul ei în costumul de baie, arătându-și corpul bine întreținut și tonifiat cu mândrie.

Citește și: Cum arată acum Andreea Grădinaru. Fosta soție a lui Marian de la Mireasa sezon 3 și-a făcut o schimbare de look

Frumusețea naturală a Andreei Grădinaru nu a fost niciodată un secret, dar în Malaga, ea a prezentat un aer de încredere și fericire care i-a captivat pe toți cei din jur. Cu nisipul fin sub picioare și soarele strălucitor ca fundal, ea a demonstrat că frumusețea nu se oprește doar la suprafață, ci vine dintr-un loc de bucurie și liniște interioară.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cu toate că mariajul cu Marian Buda nu a funcționat și au ajuns pe drumuri separate, Andreea Grădinaru și-a găsit propria cale spre fericire. În vacanța din Malaga, a arătat că este mai puternică ca niciodată și că se bucură de viață cu toată inima ei.

Andreea Grădinaru a dovedit că frumusețea sa nu este doar exterioară, ci și interioară, și că este o femeie puternică și independentă, gata să se bucure de viață în fiecare moment.

Citește și: Mireasa sezonul 3. Andreea Grădinaru, reacție neașteptată pe internet, după postările făcute de Marian și iubita nouă

De ce s-au despărțit Andreea și Marian de la Mireasa sezon 3

După ce s-a aflat că Miruna și Cosmin se despart din cauza infidelității, Andreea, fosta soție a lui Marian de la Mireasa sezon 3, a declarat că și ea a fost înșelată. Într-un duet la o postare a contului de TikTok AntenaPlay, fata i-a felicitat pe cei doi concurenți pentru că au fost sinceri și nu au vrut să mintă oamenii care i-au susținut în show-ul matrimonial.

Ea a trimis câteva săgeți spre fostul său partener, Marian, de care s-a despărțit în urmă cu câteva luni. Motivele nu au fost expuse de ea, însă acum pare că a prins curaj. Iată ce a postat:

”Bucură-te că măcar tu ai văzut mesajele. Eu am găsit doar căutarea, iar mesajele au fost șterse. E mai bine acum decât mai târziu, să ți se întâmple asta peste un an, doi sau trei, să-ți dai seama că persoana care pretindea că te iubește foarte mult de fapt a dus o viață dublă și că de asta nu-i înțelegeai anumite particularități ale comportamentului și de ce are unele reacții. Nici Miruna nu mi se pare de condamnat și nimeni, atâta timp cât faci ceea ce simți, dar să nu rănești persoanele din jurul tău și mai ales persoanele care te iubesc.

Dacă era mai mult timp cu el și mințea pe toată lumea că el este dragostea vieții și tot felul de planuri și de iluzii, da, atunci era de condamnat. Dar felicitări. Felicitări pentru că ați procedat așa. Tu, Cosmin, crede-mă că mai târziu te vei bucura. Nu e deloc vina ta că tu iubești pe cineva și persoana respectivă iubește la rândul său pe altcineva.

Nici acea persoană nu e de vină, dar totul constă în asumarea situației și în a nu te minți pe tine însuți. Mai grav atunci când minți sute de oameni cu așa o nonșalanță. Lucru mare că nu ați fost lași, mai ales ea. Felicitări pentru curaj și că nu ai vrut să-ți bați joc de sute de oameni”, a spus Andreea pe Tiktok.