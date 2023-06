Mireasa sezonul 3. Andreea Grădinaru, reacție neașteptată pe internet, după postările făcute de Marian și iubita nouă

Andreea Grădinaru a postat și ea un mesaj care ar putea fi cu subînțeles, în urma aparițiilor lui Marian Pavel, fostul ei soț, alături de noua lui parteneră de viață, Dana. Aceștia au mers la o nuntă de curând, unde tânăra a prins buchetul miresei și s-a mândrit pe internet cu acest lucru.

Andreea Grădinaru, reacția pe care a avut-o după ce Marian și Dana au anunțat că se gândesc la nuntă, după ce au primit un semn. Ce a apărut pe Instagramul Andreei

După ce Marian Pavel și Andreea Grădinaru s-au separat complet, bărbatul a găsit liniștea în brațele unei tinere pe nume Dana cu care se mândrește deja pe internet. Însă pentru Andreea, lucrurile arată diferit. Aceasta nu pare să-și fi făcut o nouă relație sau este mult mai discretă.

Însă, în urmă postărilor pe care Marian și Dana le-au făcut în ultima perioadă, Andreea nu a stat nepăsătoare și a ținut să scrie și ea câteva cuvinte pe internet.

„Divorțul e ok, să te desparți e ok, să începi de la început e ok, să treci peste e ok, să spui nu, e ok, să fii singur e ok. Ce nu e ok e să stai acolo unde ești nefericit și neapreciat”, au fost cuvintele pe care ea le-a împărtășit pe internet cu ajutorul unei fotografii.

Povestea de dragoste dintre Andreea și Marian

Marian și Andreea au fost atrași unul de celălalt încă de la prima întâlnire a tinerei cu toți băieții. Se întâmpla la începutul concursului, când toate fetele au avut șansa să ia cina cu toți concurenții din casa băieților.

Chiar dacă majoritatea băieților au fost deranjați de atitudinea Andreei, Marian a rămas în living și a fost o gazdă bună. Cu toate că i-a criticat comportamentul de atunci, tachinările lor au continuat și curând s-au apropiat.

Pe data de 2 aprilie, prima noapte în care concurenții de la Mireasa sezon 3 au petrecut-o împreună a adus oficializarea legăturii lor. Atunci cei doi s-au sărutat și relația lor a început.

Spre deosebire de celelalte cupluri, Andreea și Marian au avut un parcurs marcat doar de puține neînțelegeri, lucru care a câștigat simpatia publicului Mireasa.

Nu a durat mult și băiatul și-a luat inima în dinți. I-a pregătit iubitei sale o cerere în căsătorie spectaculoasă, care a luat-o prin surprindere pe Andreea.

Într-un cadru deosebit, fata a spus ”DA”. În Finala show-ului matrimonial ei au spus din nou ”DA”, doar că de data aceasta în fața ofițerului de stare civilă, care i-a declarat soț și soție.