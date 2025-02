Andrei Perneș de la Mireasa a murit într-un accident rutier. Fostul concurent împlinea 29 de ani luna viitoare

Andrei Perneș s-a stins în urma unui accident rutier. Tragicul eveniment a avut loc în dimineața zilei de 19 februarie 2025, la ora 5:30, pe raza localității Bunești, județul Cluj.

Andrei Perneș, fostul soț al Sabrinei, s-a stins din viață în dimineața zilei de 19 februarie 2025. Acesta se afla singur în mașină și nu a mai putut fi salvat, după ce autoturismul s-a răsturnat și rănile au fost grave.

Mireasa sezonul 5. Andrei Perneș a murit într-un accident rutier

Andrei Perneș a fost finalistul sezonul 5 Mireasa, alături de Sabrina, care i-a devenit atunci soție.

Articolul continuă după reclamă

Cei doi s-au despărțit recent, iar Perneș era preocupat să-și pună firmele pe picioare. În urmă cu două săptămâni, fostul concurent de la Mireasa scria ”Cu zâmbetul pe buze și planuri mari pentru viitor” în descrierea unei fotografii.

Andrei Perneș nu a mai avut timp, din păcate, să se bucure de reușitele planurilor sale, căci a pierit într-un groaznic accident auto.

”Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit în această dimineață la un grav accident rutier petrecut pe raza localității Bunești. Apelul de urgență a venit în jurul orei 05.30, iar la fața locului s-au deplasat echipajele de la Punctul de Lucru Gherla, cu o autospecială cu modul de descarcerare, respectiv o ambulanță SMURD. De asemenea, la misiune a luat parte și o ambulanță SAJ cu medic.

Forțele noastre au găsit la fața locului un autoturism răsturnat în afara părții carosabile, iar în interior s-a aflat încarcerat un bărbat de aproximativ 30 de ani. Din păcate, aceasta prezenta leziuni incompatibile cu viața și a fost declarat decedat”, au informat reprezentanții ISU Cluj.

Polițiștii au anunțat că: ”În cauză se efectuează cercetări sub aspectul infracțiunii de ucidere din culpă”.

Din cercetările preliminare a reieșit faptul că, Perneș, în timp ce conducea mașina dinspre Dej înspre Gherla, pe fondul altor preocupări de natură a-i distrage atenția, ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers, răsturnându-se în afara părții carosabile.

Andrei Perneș împlinea 29 de ani în martie

Andrei Perneș s-a născut pe 28 martie 1996, în Zalău, comuna Hereclean. Mai are o sora mai mica, 25 de ani, Andrada, cu care are o relație foarte bună, are mare grija de ea.

Gradinița și scoala primară le-a făcut în comuna în care s-a născut. A făcut liceul Alexandru Papiu Ilarian, din Zalău.

După liceu a dat examen la Academia de Poliție, de doua ori, a luat toate testele, dar a fost declarat respins in urma examinării fizice, din cauza unei operații în zona intimă.

Tânărul a avut mai multe afaceri în imobiliare, cu care a avut succes. În casa Mireasa, Perneș a fost unul dintre cei mai iubiți concurenți și a reușit să ajungă la inimile telespectatorilor, fiind unul dintre finaliștii sezonului 5 Mireasa. Din păcate, pe 19 februarie 2025 a plecat dintre noi. Condoleanțe familiei!