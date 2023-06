Aron de la Mireasa, în cele mai tandre ipostaze cu noua parteneră de viață. Cum s-au pozat cei doi oferindu-și un sărut pasional

Aron de la Mireasa pare să fie mai fericit ca niciodată de când și-a găsit marea iubire. Acesta se pozează frecvent alături de Gabriela Mureșan, noua lui parteneră de viață pe care pare să o iubească enorm de mult.

Aron de la Mireasa, sezonul 5, în cea mai romantică ipostază de până acum alături de iubita lui. Cum s-au pozat aceștia

Aron de la Mireasa sezonul 5 a reușit să surprindă pe toată lumea cu o apariție de senzație alături de iubita lui, Gabriela, cu care apare în cele mai romantice ipostaze posibile. Fostul concurent de la Mireasa a înduioșat pe toată lumea cu o serie de imagini în care a apărut în ipostaze romantice alături de iubita lui.

Citește și: Aron și iubita lui, antrenamentele sportive pe care le fac sărutându-se la sală. Cum au arătat și în ce poziții s-au filmat

Alături de fotografiile superbe pe care el le-a postat pe Instagram, a mai scris și o declarație de dragoste unică cu care a sigur a emoțioanat-o pe aceasta.

„Dacă dragostea ar putea fi evitată doar închizând ochii, nu aș mai clipi niciodată, de frică să nu las să treacă vreo secundă fără să fiu îndrăgostit de tine!”, a scris Aron de la Mireasa în descrierea imaginilor de pe Instagram.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Sunteți foarte frumoși dragilor”, a fost unul dintre comentariile de apreciere pe care fanii i le-au scris acestuia.

Aron de la Mireasa, ipostază inedită în care s-a filmat alături de iubita lui. Clipul în care s-au antrenat la sală

Aron și partenera lui de viață au publicat un videoclip în care au arătat cum se antrenează la sala de forță pentru a se menține în formă, însă una dintre tehnicile lor este una ieșită din comun.

Citește și: Declarația emoționantă făcută de Aron iubitei sale. Fostul concurent a lăsat complet în urmă dramele din casa Mireasa

Bărbatul o ține pe iubită în brațe și face genuflexiuni în timp ce o strânge și o sărută cu patos. Cei doi par foarte îndrăgostiți și fanii lui au observat acest aspect, greu de trecut cu vederea.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Aron din sezonul 5 Mireasa, gest emoționant pentru iubita lui

Aron este mai fericit ca niciodată alături de noua iubită. În ciuda încercărilor sale eșuate din casa show-ului matrimonial, tânărul a reușit să găsească fata potrivită pentru el.

În ultima perioadă, fostul concurent din sezonul 5 Mireasa a publicat o mulțime de poze și filmulețe cu Gabriela. Cei doi s-au lăsat surprinși în cele mai romantice și tandre ipostaze, semn că iubirea este un mare.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

La finalul lunii ianuarie 2023, Aron a făcut un gest de-a dreptul emoționant pentru femeia care l-a cucerit. Acesta a așteptat-o la aeroport cu un buchet superb de lalele, după o perioadă în care au stat unul fără celălalt.

„După 11 zile in care mi-am văzut iubita doar pe apel video și în fotografii, vă spun sincer că efectiv tremuram din toate colțurile când am văzut-o live și nu știe nimeni cât de emoționat am fost de fapt. Mulțumim lui Dumnezeu că am trecut cu bine de aceasta ,,provocare” și că ne-a făcut să fim și mai apropiați decât eram. Mândru de tine”, a scris tânărul la descrierea videoclipului în care își întâmpină iubita.

Postarea tânărului a generat mai bine de 3 mii de like-uri și o mulțime de reacții din partea susținătorilor.