Cât de sexy s-a pozat Ana de la Mireasa în costum de baie la plajă. Fosta parteneră a lui Daniel a surprins pe toată lumea

Ana, una dintre cele mai cunoscute concurente ale emisiunii „Mireasa”, a reușit să atragă din nou atenția fanilor săi cu o apariție spectaculoasă pe rețelele de socializare. Fosta parteneră a lui Daniel a surprins pe toată lumea când a publicat recent câteva fotografii în costum de baie, în care își etalează formele de invidiat pe o plajă exotică.

Cu un costum de baie care îi pune în valoare silueta tonifiată și bronzul perfect, Ana a demonstrat încă o dată că știe cum să capteze privirile și să își păstreze fanii interesați.

Aparițiile sale recente arată o Ana încrezătoare, fericită și mai sexy ca niciodată, semn că fosta concurentă de la Mireasa își trăiește viața la maxim și nu se uită înapoi.

Ana și Daniel din sezonul 8 Mireasa s-au despărțit

„Voi explica situația dintre mine și Daniel. Noi nu am căzut de acord cu această decizie. Ba chiar, el i-a mulțumit mamei mele că a venit în Dubai și că l-a ajutat să crească aripi, să treacă peste orice obstacol care ne-a venit în cale. Însă, după scurt timp dintr-odată a luat decizia să plece. Eu am încercat să-i subliniez că suntem o familie și trebuie să luptăm împreună mereu și să nu renunțăm orice ar fi. I-am adresat un exemplu dacă ar interveni ceva de sănătate. M-ar părăsi doar fiincă este greu? Când iubești necondiționat, nu există probleme, doar soluții.

Odată ce am terminat procesul de soluționare a vizei mele, când am venit în Dubai, care se lungise din cauza perioadei de Ramadam, l-a sponsorizat și pe el cu viza de soț. La scurt timp după ce am observat că afacere cu tricourile nu functiona conform așteptărilor, l-am ajutat pe Daniel să-și reclădească CV-ul și am început să reaplic pentru job-uri în numele lui. Am reușit să îi obținem un job, așa că nu ar mai fi existat probleme de ordin financiar la mijloc. Iar până atunci, ne descurcam destul de ok, stăteam în apartamentul meu, nu era chirie de plătit. Cred că ați observat și pe rețelele noastre de socializare postările noastre de la anumite restaurante la care mergeam cu Daniel, pentru că deja eram influencer în Duabi, pe lângă job-ul meu. Din păcate, a decis să plece, lăsând și acest job în urmă după doar 4 zile, precum și toate planurile noastre.