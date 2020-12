Ce informații compromițătoare deține Ștefan din casa „Mireasa”! „Știu foarte multe lucruri despre unii”

Așa cum era de așteptat, informația secretă a cam pus pe gânduri concurenții din casa „Mireasa”, sezonul 2.

Au apărut discuții și ceilalți băieți din casă au încercat să „îl tragă de limbă” pe Ștefan ca să afle despre ce secret este vorba.

„Eu am prins un telefon care era al altcuiva și am descoperit niște informații, am făcut capturi. Sunt capturi, nu sunt poze, capture la mesaje”, a dezvăluit acesta.

Concurentul a explicat faptul că va dezvălui despre ce este vorba la momentul potrivit, atunci când va părăsi competiția „Mireasa”, sezonul 2. Totuși, acesta a oferit și câteva detalii despre capturile pe care le are, atât într-un dialog purtat cu băieții, cât și într-o conversație avută cu Simona Gherghe, prezentatorea emisiunii. Acesta a fost momentul în care fanii au putut descoperi detalii surprinzătoare.

