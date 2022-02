Ce legătură există între Anca și Liviu. Ce spun tinerii despre speculațiile că între ei ar fi ceva mai mult decât o prietenie

Maria și Liviu s-au aflat față în față după ce au anunțat că se despart și au dezbătut, separat, acest subiect la televiziunile din trustul Intact. Iată ce au avut de spus când s-au aflat în același platou:

Maria și Liviu s-au confruntat în direct

”Nu mă aflam aici dacă tu nu veneai la TV să vorbești. Rămânea totul între noi. Totul, bine sau rău, rămânea între noi. Dacă veneam să cânt o melodie era altceva. Ți-am spus, du-te la televizor cu un talent de al tău, orice.

Nu vorbi despre noi. Am văzut că scrii o carte, vrei să fii influencer. Am văzut că ți-ai descoperit o mulțime de talente. Vorbește despre ele, ce treabă ai cu ce a fost între noi?!”, i-a zis Liviu Mariei la Mireasa - Capriciile Iubirii.

”Nu îi desconsider pe oamenii care ne-au votat. Nu desconsider pe nimeni, am apreciat mereu oamenii care au fost lângă noi. Vorbesc, țin legătura, sunt aproape de ei. Lumea e ok să știe că nu ne-am mai înțeles.

Nu are de ce să știe dacă am băut apă, dacă am intrat în casă, dacă nu am intrat.”, a mai adăugat Liviu, deranjat de faptul că moderatoarea emisiunii i-a spus că desconsideră publicul pentru că nu vrea să dea mai multe detalii despre ce s-a întâmplat cu Maria.

Maria i-a reproșat că Liviu s-a dus și s-a plâns de ea la sală: ”Cine te-a pus să mă târâi prin privat? De ce nu ți-ai asumat? Când am plecat de la tine am zis ok, nu mă mai iubești, pot să înțeleg și pot să-ți dau pace. Tu ai început să faci... Cândva ai putut să te joci cu mine, acum nu mai poți.”

Ce spun Anca și Liviu despre speculațiile că între ei ar fi ceva mai mult decât o prietenie

”E altcineva în viața mea. Suntem la început. Am dreptul să cunosc pe altcineva și să-mi deschid inima. Îmi doresc o familie și o să caut iubirea adevărată până o să mor, dacă o să fie nevoie.”, a zis Maria.

Liviu a afirmat că nu și-a întors privirea către altă femeie: ”Nu, am foarte mulți amici, foarte multe cunoștințe și nu mi-am întors privirea către nicio altă femeie. Mi se pare prea devreme să fac asta și nici divorțul nu l-am finalizat.”, a spus Liviu.

”Chiar nu este adevărat, tocmai de asta am și venit. Am bătut drumul de la Târgul Mureș ca să clarific această situație. Suntem doar prieteni. Da, ne-am întâlnit sâmbătă la mall. Noi am făcut live-uri pe Instagram. Nu cred că de aici se pot isca. Am primit extrem de multe mesaje de la o singură poză.”, a zis și Anca la Antena Stars.

Liviu a completat: ”Dacă nu e ceva, de ce să vorbim altceva?!”

