Mireasa 2022, sezon 5. Care este povestea de viață a Norei. A spus ce teamă avea înainte să-i cunoscă pe băieți

”Cele 27 de tatuaje reprezintă trecutul, durerile și trecutul. Am lucruri de ascuns, care nu vreau să iasă la iveală.”, a zis Nora.

Ce teamă avea Nora de la Mireasa înainte să-i cunoască pe băieți

Nora de la Mireasa sezon 5 a povestit că și-a făcut mai mult intervenții estetice după ce a slăbit foarte mult.

”Eu eram foarte plinuță, aveam 90 de kilograme. Nu am mâncat 3 săptămâni, am slăbit 32 de kilograme: am implant, mărire de posterior și liposucție, am acid în buze de acum doi ani. De-a lungul timpului, mi s-a spus că pot fi ispită. De asta cred unii că nu sunt serioasă, că nu iau viața în serios.”, a zis Nora.

Citește și: Mireasa 2022, sezon 5. De ce a blocat-o bunica Elena pe Giovana pentru a nu se așeza în spatele lui Sese

Cine este Nora de la Mireasa sezon 5

Nora Bodo are 29 de ani și s-a născut la Târgu-Mureș unde a locuit împreună cu părinții alături de care locuiește și în prezent. A avut o copilărie foarte frumoasă prin prisma relației cu părinții si cu sora ei.

A făcut liceul Transilvania Economic din Tg. Mureș, la seral, secția de alimentatie publică.

Citește și: Mireasa 2022, sezon 5. Care este povestea de viață a Giovanei. Fata a făcut mărturisiri cutremurătoare

Imediat după liceu s-a căsătorit, la vârsta de 20 de ani, o căsătorie care a durat 3 ani. Îl iubea enorm însă nu se intelegeau deloc. Crede ca din cauza meseriei lui. Este lăutar, cântă la nunți și era tot timpul plecat, în special noaptea. Nici anturajul lui nu era tocmai ok.

A mai avut relații care nu mers. Nu este genul de femeie care sa stea într-o relație dacă nu este fericită. Preferă să pună punct relației decat să o repare sau să e complacă.