Cine este Rodica Roxana Toba de la Mireasa, sezonul 6. Din ce motiv a pierdut două sarcini și cum a reușit să treacă peste asta

Rodica Roxana Toba de la Mireasa sezonul 6 a absolvit Liceul Teologic, iar acum studiază psihologia la o facultate din Chișinău. Tânăra nu este singură la părinți, având încă trei surori căsătorite.

Concurenta își admiră foarte tare părinții pentru că trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mulți ani. În cadrul unui interviu pentru show-ul matrimonial, aceasta a vorbit cu mari emoții despre familia sa.

Până în prezent, Rodica Roxana Toba de la Mireasa sezonul 6 a avut trei relații serioase: una de 8 luni, una de 1 ani și 8 luni, iar una de 6 luni. Concurenta a povestit foarte frumos despre bărbații cu care a fost împreună, însă nu s-a putut abține să nu spună și despre dramele prin care a trecut.

La cei 23 de ani, Rodica Roxana Toba de la Mireasa sezonul 6 a trecut prin momente dificile care i-au marcat viața. Tânăra a rămas însărcinată de două ori cu doi parteneri diferiți, însă nu a reușit să ducă sarcinile până la final.

Deși s-a dedicat în totalitate relațiilor sale, concurenta a ajuns să fie înșelată de bărbații cu care a fost. De asemenea, Rodica Roxana Toba de la Mireasa sezonul 6 a pierdut două sarcini din cauza stresului și supărării.

„Am ajuns să lucrez într-o sală de jocuri după cea mai dureroasă despărțitre a mea, de un an și 8 luni. (...) Am iubit foarte mult acel om cu care am stat un an și 8 luni, l-am iubit foarte mult. M-am dedicat lui trup și suflet, dar am fost înșelată. (...) Am aflat că sunt înșelată din telefonul lui, iar după câteva zile am aflat că sunt și gravidă. I-am spus, iar el mi-a zis să fac avort. M-am supărat foarte tare, iar din cauza stresului nu am putut ține sarcina. Am suferit foarte mult, îmi doream copil acela. Am zis că dacă nu am omul, am ceva din dragostea noastră, dar nu a fost să fie.”