Cine sunt concurentele de la Mireasa sezonul 5 difuzat pe Antena 1. Iată ce povești au cele 8 fete

Casa Mireasa ș-a deschis porțile pentru noii concurenți din sezonul 5. Printre ei se numără și cele opt fete, care abia așteaptă să trăiască experiența a iubirii, într-un cadru special, și la o intensitate diferită de cea experimentată până acum.

Cine sunt concurentele de la Mireasa sezon 5

Opt tinere au intrat, pe 22 ianuarie 2022, în casa Mireasa sezon 5. Cu emoții, multe speranțe și dorința de a se împlini pe plan amoros, concurentele au pășit în locul unde vor avea parte de o experiență de neuitat. Iată cine sunt concurentele de la Mireasa sezon 5:

Alexandra Maria Ghioca

Alexandra Maria Ghioca are 22 de ani și s-a înscris la Mireasa pentru că ”vreau să-mi găsesc jumătatea. Am avut o singură relație în care m-am implicat foarte mult, dar el nu era pe aceeași lungime de undă cu mine. Lucrând și de acasă nu am avut posibilitatea să interactionez cu altcineva și am considerat o modalitate bună. Mi-a plăcut foarte mult de Alex din ultimul sezon”.

Părinții Alexandrei au plecat din țară când ea avea 4 ani, în Italia, și a rămas cu bunicii până la varsta de 9 ani. ”După pierderea bunicului, am plecat cu toții în italia. Am făcut școala acolo, în total am stat 13 ani. A fost o experiență care m-a ajutat, mai ales cu studiile, să mă deschid mai mult. ”

Alexandra caută un bărbat amuzant, romantic, sociabil, care să iubească să călătorească și care să-i inspire încredere. E important să fie înalt: ”Am o atracție spre ochii verzi, nici prea făcut, nici prea slăbuț.”

Alina Hajdeu

Alina este de loc Chișinău si locuiește-n București de 7 ani. S-a mutat pentru a urma liceul aici, alături de fratele ei mai mare care locuia deja în România. A făcut liceul Virgil Madgearu și apoi a continuat cu ASE-Finante banci.

Ultima ei relatie serioasa a durat 5 ani și a fost căsătorită. Au divorțat in urma cu 5 luni, relația în sine a durat 5 ani, însă căsătoria doar 6 luni.

Alina susține că nu-i plac bărbații care vorbesc mult, scunzi, slabi. Trebuie sa fie înalt, fit, să se simtă protejată când o cuprinde în brațe. Să se întrețină singur și să nu locuiască cu părinții, dar mai ales să stie să fie afectuos, tandru, să aibă multă răbdare. Și-ar dori un Vărsător.

Giovana Ciorba

Giovana are 21 de ani și este din Timișoara. Intrarea in casa Mireasa speră sa fie o oportunitate: ”De toate relațiile de până acum numai eu am tras si apoi ei au venit la mine. Așa ca mi-am propus sa nu mai trag de nimeni. Eu cred foarte mult in dragoste la prima vedere.”

Concurenta este trader, om care tranzacționează criptomonede. E singură ”de pe la sfarsitul lunii august, după o relație de câteva luni”.

La Mireasa speră să întâlnească un bărbat respectuos, de încredere: ”Să fim cei mai buni prieteni, sa putem sa ne spunem orice. Fizic nu ma intereseaza, nu mă uit la asta. Mulți mi-au zis de multe ori ce-i cu urâtul asta, dar nu m-a interest niciodată. Ca, uite! Și dacă-i frumos și te bate, ce conteaza frumusețea?! Oricum e trecătoare.”

Grigor Lucica (Lucy)

S-a născut pe 22 octombrie 1996, la Sighetul Marmației unde a locuit până când a intrat la facultate. A studiat în Cluj Napoca, Facultatea de comunicare și relații publice.

Nu a avut relații serioase. Patru luni a durat cel mai mult. A fost înșelată chiar cu fosta iubită a iubitului. Nu a avut chimie cu niciun bărbat și își pierde foarte repede răbdarea cu ei.

Se descrie ca fiind o femeie puternică care a trecut prin multe situații cu brio, sinceră, directă, independentă. Nu-i place să se bazeze pe nimeni. Viitorul partener ar trebui sa fie matur, independent, amuzant, nu-i place monotonia.

Sabrina Larisa Imbrea

Sabrina s-a născut pe 22 octombrie 1995 la Iași.

Sabrina a urmat Colegiul Națioanal ”Garabet Ibrăileanu”, decția filologie- intensiv engleză. Apoi s-a dus la Facultatea de Filosofie și Studii Politice din Iași, profilul Asistență Socială. A făcut un an de Litere, dar a renunțat și apoi s-a înscris la Filosofie.

Sabrina caută un bărbat care ”să nu fie prea gelos, matur, trecut prin relațiile ale adolescentine, să știe ce vrea, să fie sătul de copilărit, să-i inspire încredere, statornic, pe picioarele lui, să nu stea cu părinții, Să fie deschis la minte, amuzant, să nu judece. Fizic nu are pretenții, dar să fie saten sau brunet, să fie mai înalt decât el, dinți frumoși.”

Sabrina e de părere că frumosul e relativ. Bărbatul să nu fie prea ”lucrat” la sala, dar să stea bine o pereche de pantaloni pe el, să arate a bărbat, nu a puști.

Inimioara Mariana Joian

S-a născut pe 7 iulie 1995, la Focșani. A copilărit la Soveja și ulterior, după ce au divorțat părinții, s-a mutat la Focșani, cu mama si cei doi frați. Mai are o sora Violeta, 29 de ani, și un frate, Emanuel, 15 ani. Se înțelege foarte bine cu cei doi frati.

Inimioara se consideră o persoană timidă, rușinoasă, nu-i place sa intre in conflicte. Își dorește foarte mult copii, mulți, câti o vrea Dumnezeu. De foarte mult timp se gândește la nuntă, la un soț. Când cineva o întreabă dacă are relatie, ea începe să plângă…își dorește mult o familie.

Vrea să găsească un băiat pentru totdeauna, pentru tot restul vieții. Visează să se căsătorească. I-ar plăcea un băiat mai înalt decat ea, să fie brunet, ochii căprui, dar nu tine neapărat la aspectul fizic. Ar trebui să fie credincios, sensibil, tandru, loial și înțelegător.

Nora Bodo

Nora Bodo are 29 de ani și s-a născut la Târgu-Mureș unde a locuit împreună cu părinții alături de care locuiește și în prezent. A avut o copilărie foarte frumoasă prin prisma relației cu părinții si cu sora ei.

A făcut liceul Transilvania Economic din Tg Mures, la seral, secția de alimentatie publică.

Imediat după liceu s-a căsătorit, la vârsta de 20 de ani, o căsătorie care a durat 3 ani. Îl iubea enorm însă nu se intelegeau deloc. Crede ca din cauza meseriei lui. Este lăutar, cântă la nunți și era tot timpul plecat, în special noaptea. Nici anturajul lui nu era tocmai ok.

A mai avut relații care nu mers. Nu este genul de femeie care sa stea într-o relație dacă nu este fericită. Preferă să pună punct relației decat să o repare sau să e complacă.

Andreea Catrina

Andreea are 24 de ani și este din Târgu Jiu. Spune că nu lucrează și încă locuiește cu părinții.

”M-am înscris la emisiune ca să-mi gasesc jumătatea și mă gândesc că acolo e ceva diferit. Am început să mă și maturizez, probabil, și deja am tot mai multe pretenții. Nu am fost dezamăgită niciodată, dar nu mi s-a părut nimeni suficient de bun pentru mine.”

Ultima ei relație s-a terminat acum un an și jumătate. N-a durat mai mult de o lună. Prima relație a fost de 2 ani, în liceu. ”Cu fluturi în stomac, eram copil, nu mă maturizazem, credeam ca o sa fie prima și ultima relație, dar n-a fost să fie. Ne-am cunoscut în liceu, știau părinții de noi, dar eu am mers la facultate și ne-am despărțit. El era mai mic cu un an ca mine.”, a spus ea.