X Factor sezonul 11, 23 februarie 2025. Ce concurenți au urcat pe scenă în a cincea ediție. Momentele integrale sunt în AntenaPLAY

În ediția cinci din sezonul 11 X Factor, de pe 23 februarie 2025, jurații au avut parte de momente de-a dreptul spectaculoase și voci remarcabile. Iată ce concurenți au urcat pe scenă! Momentele integrale se văd în AntenaPLAY.

X Factor, talent show-ul fenomen care a lansat cei mai mulţi artişti pe piaţa muzicală din România, a continuat duminica aceasta, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY, cu o nouă ediție plină de surprize, dar și concurenți care i-au impresionat pe Delia, Puya, Marius Moga și Ștefan Bănică atât cu poveștile lor de viață, cât și cu interpretări muzicale remarcabile.

De partea cealaltă, prezentatorii Adelina Chivu şi Mihai Morar au făcut ca emoţiile concurenţilor să ajungă până în casele telespectatorilor.

Ce concurenți au urcat pe scenă în a cincea ediție din sezonul 11 X Factor, de pe 23 februarie 2025

Primii care au urcat pe scena X Factor, în ediția de pe 23 februarie 2025, au fost cei din trupa No Antidote. Concurenții din Craiova au interpretat piesa „Oameni” pe ritmuri de rock. Deși în backstage au mărturisit că mereu au ghinion când trebuie să urce pe scenă, la X Factor pare că astrele s-au aliniat pentru ei, iar pe jurați i-au cucerit.

„Total neașteptat!”, a zis Ștefan Bănică, la finalul momentului, iar Marius Moga a adăugat: „Foarte mișto această interpretare (...) Varianta hipiotă românească... Textul zic”, ceea ce a lansat câteva tachinări între cei doi jurați.

Cu toate acestea, trupa No Antidote a primit patru de „DA”.

Ioana și Iustina Stempel vin din Suceava și formează trupa S!S. Surorile se uită de când erau mici la X Factor, iar pe scenă au interpretat piesa „Te rog”, o compoziție proprie.

„Parcă le-am văzut pe fetele mele cum se ceartă. Au surprins relația dintre două surori”, a zis Puya, la finalul momentului, iar Ștefan Bănică a precizat că, deși relația dintre surori „a sunat perfect”, relația cu muzica a scârțâit pe alocuri.

Trupa S!S a primit doi de „NU” de la Marius Moga și Ștefan Bănică și doi de „DA” de la Delia și Puya.

Alexandra Ciobotaru are 18 ani, vine din județul Tulcea, și moștenește talentul muzical de la bunica ei, care cânta la nunți, în sat. De asemenea, bunica a fost cea care a crescut-o până la vârsta de 16 ani. Cu toate că muzica este cea care o reprezintă, tânăra își dorește să își termine studiile și face naveta zilnic ca să ajungă la liceu.

Alexandra merge la canto de la vârsta de cinci ani, iar familia sa a făcut multe sacrificii ca să continue pe acest drum.

„A fost un sacrificiu mare pentru toată familia, pentru că, la un moment dat, nu erau atât de mulți bani, pentru că era un singur salariu în familie și erau patru oameni. Tatăl meu muncește pe vapor și, la un moment dat, situația nu era atât de bună la muncă. Cred că aveam opt ani și mi-a zis: nu mai avem bani să te ducem la canto și am început să plâng și să zic că fac orice numai ca să mă duci la canto și au făcut sacrificii. Gândiți-vă că sora mea se ducea numai cu margarină cu gem la școală numai ca să poată să mă ducă pe mine la canto”, a mărturisit concurenta în backstage.

Pe scena X Factor, în ediția de pe 23 februarie 2025, Alexandra Ciobotaru a interpretat piesa „Rebel Yell”, iar jurații au rămas mască.

„Ai un timbru senzațional. Cred că poți să cânți și cartea de telefoane și m-ar interesa”, a spus Ștefan Bănică.

Alexandra Ciobotaru a primit trei de „DA” și un singur „NU” de la Puya.

Julie Pușchilă a urcat pe scena X Factor și a interpretat piesa „Die with a smile”, iar vocea ei a făcut piele de găină de la primele note. Puya a rămas impresionat și de intervenția în limba română, scrisă chiar de ea.

„Ești cel mai bun exemplu de fată cu microfon, nimic altceva și magia se produce. Excepțională interpretarea! Fără cusur!”, a jurizat Ștefan Bănică, la finalul momentului.

„Te văd în Finală! Eu așa simt!”, a spus și Delia

Julie Pușchilă a primit patru de „DA”.

Pantaleo Fabrizio Tritto are o poveste de viață tristă. El a fost crescut de mama și bunica sa, după ce părinții lui s-au despărțit când el era mic.

„Vreau să-mi fac mama mândră. Neavând tată, ea a lucrat enorm de mult pentru mine. A fost o femeie adevărată. Mama a plecat la muncă împreună cu mama ei în Italia. A muncit acolo câțiva ani și l-a cunoscut pe tata. Nu s-au înțeles și s-au despărțit. Mama s-a decis să mă ia și să mă crească singură, împreună cu bunica mea. A avut de luptat foarte mult în tribunal cu el până să mă ia. El a vrut doar să îi facă rău mamei, nu să mă ajute sau să mă susțină, pentru că el, în atâția ani, nici măcar un <<La mulți ani>> nu a zis, nici măcar un telefon. Și-a făcut o familie nouă”, a povestit Pantaleo Fabrizio Tritto în backstage.

Concurentul s-a angajat ca să își ajute mama. Este ospătar și barman, iar muzica este pură pasiune. Deși nu are studii în domeniu, continuă să cânte, inclusiv pe stradă, simțind că Dumnezeu l-a îndreptat pe acest drum.

„Întotdeauna și-a luat pâinea de la gură și mi-a dat-o mie. Aveam de toate și ea mergea la muncă cu papucii rupți (...) Uneori, mai spăl și vasele, pentru că nu este un lucru stabil (...) Sunt și artist stradal, fac banii și împreună cu colegul meu care cântă pe stradă. Nu sunt profesionist, nu am școală de canto. Îmi place să fac asta din pasiune”, a mai zis Pantaleo Fabrizio Tritto, în ediția X Factor de pe 23 februarie 2025.

Pe scena X Factor, băiatul a interpretat piesa „I put a spell on you”, iar vocea sa i-a luat prin surprindere pe jurați. Marius Moga s-a ridicat în picioare la finalul momentului.

„(...) Cred că dacă o să mergi mai departe, o să ai posibilitatea să te dezvolți”, a zis Ștefan Bănică, iar Delia l-a lăudat pentru vocea incredibilă, însă l-a sfătuit să aibă mai multă încredere și curaj.

Pantaleo Fabrizio Tritto a primit patru de „DA”.

Dinu Raisa Andra are 17 ani, este din București, și face modelling de când era mică. Concurenta este model internațional, iar, în orice domeniu ar fi, îi place să fie apreciată. Încurajată, în urmă cu mai mulți ani, de Olga Verbițchi (câștigătoare X Factor), Raisa a urcat acum pe scenă și a interpretat piesa „Dive”.

Ștefan Bănică și-a ridicat privirea când a auzit-o cum cântă.

„Ce să mai zic?! Un manechin care cântă, exact ce ne trebuia!”, a zis Puya, la finalul momentului, iar Marius Moga a adăugat: „Mai degrabă, un artist care face modelling”. Pe de altă parte, Ștefan Bănică a apreciat-o și pentru carismă.

Dinu Raisa Andra a primit patru de „DA”.

Constantin Nițulescu și-a dorit enorm să vină la X Factor, fiind o țintă pe care simte că trebuie să o atingă. La bază este psiholog clinician, dar, în ultimii zece ani, și-a câștigat existența din editare foto-video. Pe deasupra, concurenul ajută copiii să cânte și să facă teatru.

Pe scenă, Constantin și-a dorit să se bucure de moment, astfel că a ales să cânte melodia „Așa că beau”, iar Delia l-a lăudat pentru atmosfera de concert.

În ciuda energiei scenice și a spectacolului, Constantin Nițulescu a primit doar doi de „DA” de la Puya și Marius Moga și doi de „NU” de la Ștefan Bănică și Delia.

Trupa H4rmony este alcătuită din patru fete cu personalități diferite, însă muzica le unește. Pe scena X Factor, ele au interpretat melodia „Lady Marmalade” și au făcut un adevărat show.

„Chiar au fost în armonie!”, au zis Delia și Ștefan Bănică.

Trupa H4rmony au primit patru de „DA”.

Speranța Vasiliu are 56 de ani și este bibliotecară, dar îi place să cânte, muzica fiind pasiunea ei cea mai mare. Și-a dorit să facă Conservatorul, însă mama ei nu a fost de acord.

„(...) Fugeam de la școală. Era Casa pionierilor pe atunci și mergeam acolo să cânt, fără să știe mama. Faptul că nu am o bază teoretică mă complexează puțin, dar mi-ar plăcea să îi inspir pe cei de vârsta mea să nu renunțe niciodată la visul lor”, a spus ea în backstage.

Concurenta din Iași a urcat pe scena X Factor cu piesa „Cry me a river”, iar pe jurați i-a lăsat fără cuvinte cu vocea sa.

„Aș veni în fiecare zi la bibliotecă (...) Ești una dintre cele mai frumoase revelații din acest concurs!”, a zis Ștefan Bănică, la finalul momentului înălțător.

Speranța Vasiliu a primit patru de „DA”.

Mara Popov a interpretat pe scena X Factor, în ediția de pe 23 februarie 2025, piesa „Bohemian Rapsody”, îmbinând ritmurile pop cu cele de operă. Concurenta a abordat mai multe inflexiuni care i-au cucerit pe cei patru jurați.

„Ne-ai făcut o surpriză plăcută!”, a spus Ștefan Bănică, iar Marius Moga l-a întrerupt pe colegul său: „Mie mai mult mi-a plăcut surpriza că ai schimbat emisia vocală”.

Mara Popov a primit patru de „DA”.

Dan Cociș a venit la X Factor alături de fiicele lui și de prietenul său cel mai bun. În backstage, prezentatoarea Adelina Chivu a dezvăluit că Dan s-a ocupat de nunta ei acum 16 ani.

„După o pauză de vreo 35 de ani în domeniul artistic, după povestea cu <<Liceenii>> (...) Am avut șansa, licean fiind, să iau castingul la serial <<Liceenii>>, unde m-am reîntâlnit cu Ștefan, pentru că am fost colegi de liceu. Anul acesta cred că fac 40 de ani de când sunt prieten cu Ștefan (...) Lucram cu mobilă (...) Am avut un club de noapte cu muzică live unde au trecut Holograf, Loredana, Direcția 5, Bănică (...) Doar că acești bani mulți nu mi-au adus fericirea”, a dezvăluit Dan Cociș în backstage și a adăugat: „Sunt fericit că am scăpat de banii ăia foarte mulți și nu-i mai vreau! Vreau să fac muzică, texte”.

Dan Cociș a interpretat pe scena X Factor melodia „Cry to me”, însă pe Puya nu l-a cucerit. Deliei, în schimb, i-a plăcut timbrul vocal: „E o voce cu personalitate! Mi-ați plăcut maxim!”.

Dan Cociș a primit un „NU” de la Puya și trei de „DA” de la Delia, Marius Moga și Ștefan Bănică.

Vlada Neagu Antonela se descrie drept fata cu pianul alb, pe care îl cară cu iubitul ei din bloc în dubiță, iar din dubiță pe Calea Victoriei.

„(...) Covorul meu este scena mea! (...) Mi-a fost frică la început să cânt pe stradă, să mă expun, pentru că mama mea a fost o persoană critică, care m-a făcut să am foarte multe frici și blocaje și să simt că nu sunt suficient de bună pentru momentul ăsta”, s-a destăinuit concurenta în backstage.

Alături de pian, Vlada Neagu a cântat pe scena X Factor piesa „Dancing Queen”, iar pe Puya l-a emoționat total: „Am simțit că mă uit la un spectacol”.

Pentru că pe Ștefan Bănică nu l-a impresionat cu prima interpretare, concurenta s-a oferit să mai cânte o piesă scrisă de ea: „Noi dacă”, iar Puya aproape că a început să plângă.

După câteva sfaturi, dar și după susținerea aprigă din partea lui Puya, Vlada Neagu Antonela și-a aflat și voturile: patru de „DA”.

Marius Mitran a decis să-și dea demisia și să vină la X Factor. Pe scenă a interpretat piesa „Blinding lights”, iar Marius Moga și Puya se contraziceau care să-l oprească primul.

„Nu te supăra pe mine, dar ai venit total nepregătit. (...) Era visul lui, dar mai bine sfătuiești pe cineva că nu e bine ceea ce face ca nu cumva omul să-și facă speranțe false și să renunțe la serviciul pe care-l avea înainte, crezând că poate avea ceva în domeniul ăsta”, a zis Puya.

Ștefan Bănică a conchis: „Nici măcar nu te mai votăm. Îți mulțumim pentru prezență”.

Așadar, Marius Mitran nu a primit niciun vot.

Andreea Dragomirescu s-a născut în București, dar la vârsta de opt ani a plecat în Franța, împreună cu mama ei.

„(...) A plecat singură, pentru că tatăl meu este alcoolic și era poate chiar violent. S-au despărțit din cauza asta, pentru că nu mai putea să trăiască cu el. Mama mea era agent imobiliar în România, iar, când a ajuns în Franța, a trebuit să-și schimbe meseria și a lucrat în curățenie. Nu aveam bani (...) La început, nici nu aveam bani de pat. Câteodată mergeam pe străzi și chiar stăteam în gară până să adorm, pentru că nu mai puteam. Nu aș vrea să știe bunica. Nimeni nu a știat chestia asta”, a mărturisit concurenta în backstage.

La X Factor, Andreea a venit însoțită de bunicii ei, pe care îi adoră. Înainte să urce pe scenă, a apărut și mama ei ca să o susțină. În fața juraților, concurenta a cântat piesa „Hymne a l’amour”, iar vocea ei l-a făcut pe Marius Moga să ridice sprâncenele și aproape să lăcrimeze.

„(...) Ai curaj! Este o piesă grea, iar emoția pe care tu ai avut-o pentru ai tăi s-a simțit în glas”, a jurizat Ștefan Bănică, iar Puya a conchis: „Eu nu știu o boabă de franceză, dar ai transmis ceea ce trebuie să transmită un artist, adică emoție și ai jucat și puțin teatru”.

Totuși, Andreea Dragomirescu a primit trei de „DA” și un „NU” de la Marius Moga.

Cosmin Ilie este polițist în cadrul Serviciului Circulație pe Drumurile Publice. La lucru, el îmbină utilul cu plăcutul: „Mai ridic un auto neregulamentar oprit, mai fredonez o melodie, mai aplic o sancțiune, mai fredonez o melodie”.

Nu mică le-a fost surpriza Deliei și lui Puya să realizeze că nu sunt la prima ȋntâlnire cu el: „Tu m-ai oprit atunci pentru viteză, așa e? Eram cu scuterul, n-aveam cum să depășesc viteza cu el! La un moment dat, chiar am ȋnceput să mă bucur, să cred că scuterul meu a ȋnceput să meargă mai bine!” și-a amintit amuzat juratul X Factor, ȋn vreme ce Delia a spus și ea: „Dacă ȋmi amintesc bine, și pe mine m-ai oprit, eram cu bicicleta și mi-ai zis că nu am vesta reflectorizantă!”.

Pe scenă, Cosmin Ilie a interpretat piesa „Numai iubirea”, iar, la final, a ridicat publicul în picioare.

„Nu mă așteptam! M-ai surprins extrem de plăcut (...) A fost foarte bine!”, a jurizat Ștefan Bănică, care a rămas impresionat de prestația sa. Delia a adăugat: „Ești foarte talentat!”.

Cosmin Ilie a primit patru de „DA”.

