Cosmin de la Mireasa s-a pozat alături de iubita lui pe Instagram, într-o ipostază de zile mari! Cei doi par că se iubesc enorm și lasă să se vadă acest aspect.

Cosmin de la Mireasa a adăugat o notă romantică fotografiilor, împărtășind o mică declarație de dragoste: „When I met you, I found me” („Când te-am întâlnit pe tine, m-am găsit pe mine”). Aceste cuvinte simple, dar încărcate de profunzime, au stârnit un val de reacții emoționale și felicitări din partea fanilor din întreaga țară.

Cosmin de la Mireasa, declarația de dragoste inedită pe care i-a făcut-o noii sale iubite. În ce ipostaze s-au pozat cei doi

Cu toate că Cosmin și-a păstrat viața personală discretă până acum, apariția lor publică și mesajul său romantic au transmis un puternic mesaj de iubire și conexiune.

Citește și: Cosmin de la Mireasa, în cea mai tandră ipostază alături de noua iubită. Cât de frumoasă este tânăra

Articolul continuă după reclamă

Cei doi s-au fotografiat în alb-negru, pe Instagram, ba chiar el i-a furat un sărut acesteia, în una dintre poze. Cuplul noul format pare să fie puternic și plin de pasiune, iar fostul concurent de la Mireasa pare să o fi uitat complet pe Miruna.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Să aveți parte de iubire, fericire și clipe senine!”, i-a scris un fan lui Cosmin.

Citește și: Cosmin de la Mireasa, prima imagine cu iubita lui, în cea mai tandră ipostază. Cum arată femeia care l-a făcut s-o uite pe Miruna

De ce s-au despărțit Miruna și Cosmin de la Mireasa sezon 6

În ediția Mireasa din 17 ianuarie 2023, Miruna a spus motivul pentru care ea și Cosmin s-au despărțit.

„Acum că am și ieșit din emisiune pot să fiu cât se poate de asumată. Este vina mea, pot doar să jur că tot ce am trăit aici a fost real, nu pentru bani. Tot ce am crezut că simt aici am crezut că a fost o vindecare pentru mine. La scurtă perioadă , la 2 saptămâni am mers la munte, mă simțeam nefericit, ne-am mutat împreună în chirie, iar eu am simțit să mă întorc în trecut. Să-l contactez pe Luță. Cosmin mi-a citit toate conversațiile pe Instagram. Ceea ce oricum e un caz penal, dar nu vreau să vorbesc despre asta. Ar fi fost ceva toxic, Asta am simțit. Nu am vrut să lungesc această căsnicie pentru nimic. (...)

Eu am crezut că sunt vindecată. Deci eu în această emisiune nu am simțit că sunt legată de trecutul meu. Eu l-am contactat pe Luță când m-am simțit nefericită. Nu am vrut să-mi bat joc de absolut nimeni. (...) Cu o poveste din trecut sau fără eu tot nu rămâneam în această căsnicie, pentru că nu simțeam atât de mult. Erau niște mesaje de iubire și că mi-am dat seama că nu sunt vindecată după ieșirea mea de aici. Mesaje pe care Cosmin le-a văzut. Și eu sunt rănită. E vorba de un divorț. Și eu sufăr”, a explicat Miruna în ediția live din 17 ianuarie 2023.