Cosmin de la Mireasa, unul dintre cei mai populari concurenți din show-ul matrimonial de a Antena1, a surprins recent fanii cu o fotografie romanitcă alături de noua sa iubită.

Această imagine a fost confirmarea oficializării relației lor. Fanii emisiunii sunt încântați să vadă cum Cosmin își trăiește povestea de dragoste cu noua sa parteneră și cum pare că a depășit definitiv relația cu Miruna, cu care s-a căsătorit și a câștigat finala „Mireasa” în sezonul lor.

Cosmin de la Mireasa, prima imagine cu iubita lui, în cea mai tandră ipostază. Cum arată femeia care l-a făcut s-o uite pe Miruna

Fotografia, publicată pe contul lui de Instagram, îi arată pe cei doi într-o ipostază foarte tandră, îmbrățișați și zâmbind fericiți. Locația aleasă pentru aceste poze pare să fie una de vis, sugerând un moment special din relația lor.

Această nouă etapă din viața lui Cosmin vine după o perioadă tumultoasă, marcată de despărțirea de Miruna. Cei doi au fost un cuplu îndrăgit în cadrul emisiunii și au câștigat inimile telespectatorilor prin povestea lor de dragoste. Cu toate acestea, după finalizarea show-ului și începerea vieții reale împreună, relația lor a întâmpinat dificultăți care au dus în cele din urmă la despărțire.

Miruna, la rândul ei, nu a rămas singură prea mult timp. Recent, și-a oficializat noua relație prin intermediul unor fotografii publicate pe social media, în care apare alături de noul său partener. Și în cazul ei, imaginile sunt pline de afecțiune, semn că și ea a găsit fericirea în brațele altcuiva.

De ce s-au despărțit Miruna și Cosmin de la Mireasa sezon 6

În ediția Mireasa din 17 ianuarie 2023, Miruna a spus motivul pentru care ea și Cosmin s-au despărțit.

„Acum că am și ieșit din emisiune pot să fiu cât se poate de asumată. Este vina mea, pot doar să jur că tot ce am trăit aici a fost real, nu pentru bani. Tot ce am crezut că simt aici am crezut că a fost o vindecare pentru mine. La scurtă perioadă , la 2 saptămâni am mers la munte, mă simțeam nefericit, ne-am mutat împreună în chirie, iar eu am simțit să mă întorc în trecut. Să-l contactez pe Luță. Cosmin mi-a citit toate conversațiile pe Instagram. Ceea ce oricum e un caz penal, dar nu vreau să vorbesc despre asta. Ar fi fost ceva toxic, Asta am simțit. Nu am vrut să lungesc această căsnicie pentru nimic. (...)

Eu am crezut că sunt vindecată. Deci eu în această emisiune nu am simțit că sunt legată de trecutul meu. Eu l-am contactat pe Luță când m-am simțit nefericită. Nu am vrut să-mi bat joc de absolut nimeni. (...) Cu o poveste din trecut sau fără eu tot nu rămâneam în această căsnicie, pentru că nu simțeam atât de mult. Erau niște mesaje de iubire și că mi-am dat seama că nu sunt vindecată după ieșirea mea de aici. Mesaje pe care Cosmin le-a văzut. Și eu sunt rănită. E vorba de un divorț. Și eu sufăr”, a explicat Miruna în ediția live din 17 ianuarie 2023.