Cosmin de la Mireasa care a captat inimile telespectatorilor cu sinceritatea și pasiunea sa, a fost surprins recent într-o ipostază care i-a uimit pe mulți.

S-a pozat la o masă de la restaurant alături de o tânără roșcată de o frumusețe răpitoare, care pare să fie noua lui iubită. Imaginea a stârnit curiozitatea fanilor și i-a bucurat pe aceștia.

Cosmin de la Mireasa, în cea mai tandră ipostază alături de noua iubită. Cât de frumoasă este tânăra

În ciuda trecutului său tumultuos în emisiune, unde a câștigat inimile românilor alături de Miruna, Cosmin pare să-și refacă viața și să-și găsească fericirea alături de o altă femeie. Roșcata misterioasă alături de el emană o aură de încredere și seninătate, aspecte care par să confirme că el a depășit cu succes momentele dificile din trecut.

Citește și: Cosmin de la Mireasa, prima imagine cu iubita lui, în cea mai tandră ipostază. Cum arată femeia care l-a făcut s-o uite pe Miruna

Articolul continuă după reclamă

Fanii emisiunii nu au putut să nu remarce schimbarea de atitudine și zâmbetul sincer de pe fața lui Cosmin în prezența noii sale iubite. Gesturile tandre și privirile complice dintre cei doi sugerează că relația lor este una specială și în plină ascensiune.

Cosmin demonstrează că viața merge înainte și că iubirea poate să apară din nou în cel mai neașteptat moment. Cu toate că divorțul de Miruna a fost o experiență dureroasă, el pare acum să fi găsit o cale spre o nouă începută fericită, alături de o parteneră care îi completează viața într-un mod minunat.

De ce s-au despărțit Miruna și Cosmin de la Mireasa sezon 6

În ediția Mireasa din 17 ianuarie 2023, Miruna a spus motivul pentru care ea și Cosmin s-au despărțit.

Citește și: Cât de mult s-a schimbat Cosmin de la Mireasa. Fostul soț al Mirunei, poză după antrenamentul din sală. Cum arată acum

„Acum că am și ieșit din emisiune pot să fiu cât se poate de asumată. Este vina mea, pot doar să jur că tot ce am trăit aici a fost real, nu pentru bani. Tot ce am crezut că simt aici am crezut că a fost o vindecare pentru mine. La scurtă perioadă , la 2 saptămâni am mers la munte, mă simțeam nefericit, ne-am mutat împreună în chirie, iar eu am simțit să mă întorc în trecut. Să-l contactez pe Luță. Cosmin mi-a citit toate conversațiile pe Instagram. Ceea ce oricum e un caz penal, dar nu vreau să vorbesc despre asta. Ar fi fost ceva toxic, Asta am simțit. Nu am vrut să lungesc această căsnicie pentru nimic. (...)

Eu am crezut că sunt vindecată. Deci eu în această emisiune nu am simțit că sunt legată de trecutul meu. Eu l-am contactat pe Luță când m-am simțit nefericită. Nu am vrut să-mi bat joc de absolut nimeni. (...) Cu o poveste din trecut sau fără eu tot nu rămâneam în această căsnicie, pentru că nu simțeam atât de mult. Erau niște mesaje de iubire și că mi-am dat seama că nu sunt vindecată după ieșirea mea de aici. Mesaje pe care Cosmin le-a văzut. Și eu sunt rănită. E vorba de un divorț. Și eu sufăr”, a explicat Miruna în ediția live din 17 ianuarie 2023.