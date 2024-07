Daniel, concurentul de la Mireasa sezonul 8, prima apariție televizată după despărțirea de Ana. Care este motivul separării

Daniel, fostul concurent de la Mireasa sezonul 8, a vorbit public despre separarea de Ana la Xtra Night Show. Prima apariție televizată a tânărului după despărțirea de fosta parteneră. Iată care ar fi motivul pentru care au luat decizia de a nu mai forma un cuplu.

În urmă cu câteva zile, fanii Mireasa au primit o veste neașteptată de la Daniel. Fostul concurent din sezonul 8 a confirmat despărțirea de Ana, după ce s-a zvonit că cei doi nu mai sunt împreună. La începutul lunii iulie, oamenii din mediul online au observat că băiatul nu mai are poze cu soția lui. Gestul acestuia i-a pus pe gânduri, născând speculații.

Pentru a lămuri situația delicată, tânărul a transmis un mesaj copleșitor în mediul online prin care anunța pe toată lumea că relația lui cu Ana nu mai există. Cei doi au decis de comun acord să meargă pe drumuri separate dintr-un motivu uluitor: planurile lor de viitor erau diferite.

După ce a făcut publică despărțirea de fosta soție, Daniel și-a făcut simțită prezența la Xtra Night Show marți, 16 iulie 2024, unde a discutat despre subiectul controversat. Mai mult, acesta a scos la iveală un detaliu despre care puțini știau.

Ce a povestit Daniel de la Mireasa sezonul 8 în prima apariție televizată, după separarea de soția lui Ana

Fostul concurent de la Mireasa sezonul 8 a încântat fanii Mireasa cu o apariție televizată spectaculoasă după despărțirea de Ana. Tânărul a avut parte de o intervenție telefonică prin care a reușească să povestească despre motivele care au dus la destrămarea căsniciei.

„A fost un context relativ nefericit pentru că noi cât am fost în cadrul casei Mireasa, acolo unde e totul perfect, nu am reușit să ne izbim de probleme, mai ales că noi am fost și un cuplu foarte liniar, totul a mers foarte frumos. În momentul în care am ieșit din casa Mireasa noi am luat o decizie riscantă: ne-am mutat împreună în Dubai și am încercat să extindem afacerea pe care eu o aveam în prezent, în România.

Aceste lucruri ne-au afectat relația. A fost foarte greu întregul proces, de la obținerea vizei până la consolidarea afacerii care a mers greu. A fost o decizie luată pe repede înainte deoarece ei îi expira viza, motiv pentru care am fost nevoiți să plecam de pe o zi pe alta în Dubai, fără să ne facem un plan elaborat.”, a spus Daniel.

„Consider că noi nu am trecut prin niște etape normale cât am stat în casa Mireasa. Noi ne-am sudat relația, ne iubeam, doar că ne-am lovit de niște probleme de ordin birocratic care nu ne-au ajutat prea mult în contextul relației. Marele impediment a fost faptul că ea nu își dorea să revină în România, pe când eu eram dispus să stau în străinătate doar pentru o perioadă, urmând să mă întorc în țară. Noi nu ne-am intersectat în această idee și am decis că este mai bine pentru noi să punem punct. (...) Totul a depins și de modul în care noi am fost crescuți, ea venea dintr-un mediu, eu veneam din alt mediu. Conceptele noastre cu privire la viitor erau total diferite, lucru pe care noi am încercat să-l discutăm în casa Mireasa.”, a mai adăugat el.

După separarea de Ana, Daniel a revenit în România. Acesta a renunțat la jobul stabil pe care îl avea acolo pentru a o lua de la capăt cu o nouă afacere în țara natală.