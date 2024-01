Mireasa: Confesiuni. Daniel a clarificat misterul ce plana asupra situației sale financiare. De ce a spus că pleacă de la 0 cu Ana

Daniel a clarificat misterul ce plana asupra situației sale financiare. De ce a spus că pleacă de la 0 cu Ana, deși la intrarea în casă a susținut că are o afacere.

Daniel a spus de ce a refuzat să discute despre studiile sale cu Ana, precum și la ce s-a referit când a afirmat că pleacă de la 0.

”Poate când am intrat în casă, s-a prezentat că, vai doamne am bani, și la sfârșit că vreau să încep de la 0. Se bat lucrurile cap în cap. E vorba că vreau să începem de la 0 în sensul în care să nu trebuiască să atârnăm de chestii pe care le au, de exemplu, familiile noastre. Adică noi doi, ce am agonisit în această viață, să pornim cu aceste lucruri la drum. Adică eu nu vreau să vină tata să-mi arunce ceva ce a clădit el. Noi le facem împreună”, a spus Daniel.

El a afirmat că afacerea sa îi aparține în totalitate, dar că este vorba despre un business la început de drum. Soțul Anei a explicat și la ce s-a referit când a spus că pleacă amândoi de la 0.

”În cadrul emisiunii s-a pus mult accent pe faptul că ”Ana vine dintr-o anumită familie, dar tu?!” Sunt lucruri care nu contează, personal, pentru că eu plec la drum cu ceea ce am: hainele de pe mine și ceea ce am agonisit în viața asta. Asta înseamnă pentru mine 0. 0 nu înseamnă că gata, vin în pantaloni scurți, hai să mergem la drum. Nu, e ceea ce am făcut amândoi până în prezent. Nu sunt vreun bogat, adică nu am vreo afacere de milioane de euro, ci o afacere la început de drum, o afacere care trebuie dezvoltată, o afacere pe care vreau să o dezvolt împreună cu Ana. Noi abia așteptăm să ajungem acasă, să intrăm puțin în detalii, să vedem ce s-a mai întâmplat. Asta înseamnă 0”, a mai explicat Daniel.

În legătură cu refuzul lui Daniel de a îi da detalii Anei despre studiile sale, experiența sa în business și afacerea lui, când a fost întrebat în emisiune, fostul concurent din sezonul 8 Mireasa a punctat: ”Problema a fost că, discutând despre business, facultatea pe care eu am făcut-o a fost strict în domeniul hotelier. E foarte foarte greu să iau ceea ce am învățat în cadrul facultății, să aplic la business-ul meu, care e pe partea de vestimentație. Nu am cum. Eu la facultate am învățat cum se face o cameră, toate băuturile, cum să le prepari, cum să le aduci la masă, pentru că trebuie să iei totul de la A la Z. Lumea ce nu înțelege este că eu am o facultate privată în România, Ana a studiat la Monaco. Lumea trebuie să înțeleagă că în viața există nivele de educație. E una să faci școală în Suraia, unde am crescut eu, și alta e să te duci la Lausanne. E altă mentalitate, alți profesori. Ana este mult mai bine pregătită decât mine, asta nu înseamnă că eu sunt un prost”.

Interviul integral cu Ana și Daniel e AICI.

Când vor fi disponbile în AntenaPLAY interviurile Mireasa: Confesiuni

Acest sezon de Mireasa: Confesiuni va fi compus din 11 interviuri. Prezentatoarele, finaliștii sezonului 8, dar și alți concurenți vor vorbi în cadrul interviurilor.

După interviurile cu cele două prezentatoare, următoarele episoade se vor lansa pe: 28 decembrie, 30 decembrie, 1 ianuarie, 4 ianuarie, 6 ianuarie, 8 ianuarie, 11 ianuarie, 15 ianuarie și 18 ianuarie.

În cadrul interviurilor - confesiuni, tinerii fac declarații exclusive despre experiența trăită în casa Mireasa, dar și despre schimbările care au apărut în viața lor de când au părăsit competiția matrimonială de la Antena 1. De asemenea, finaliștii sezonului 8 își exprimă părerea la cald despre rezultatul publicului.

Mireasa: Confesiuni este un produs disponibil exclusiv în AntenaPLAY. Pregătește-te pentru noul sezon Mireasa și vezi interviuri cu foști concurenți! Află cum s-a schimbat viața concurenților preferați în urma participării la show-ul matrimonial. Tot ce vrei e să dai PLAY!