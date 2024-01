Mireasa: Confesiuni. ”Conta imaginea” Cuplul în care Bogdana și Liviu spun că nu cred. Au făcut dezvăluiri din spatele camerelor

Întrebați dacă consideră că există cupluri care s-au căsătorit pentru marele premiu, Bogdana și Liviu au răspuns afirmativ.

Nu unul, ci două, crede Bogdana. Ea nu a vrut să dea nume, însă a făcut-o soțul ei, Liviu.

”Conta imaginea” Cuplul în care Bogdana și Liviu spun că nu cred. Au făcut dezvăluiri din spatele camerelor

”Cred că sunt două cupluri, nu vreau să le spun, pentru că vreau să văd dacă mă înșel sau nu. Când o să văd ce am eu de clarificat, chiar o să spun despre cine era vorba și în cine nu am avut încredere. Sunt două cupluri în casă care ar fi falsat destul de mult și ar fi pozat într-o imagine ca să dea bine la public”, a spus Bogdana.

Liviu: ”Nu știu dacă sunt două cupluri sau trei, dar unul e sigur și pe ăla mi-l asum: Ana și Daniel. Restul nu sunt atât de sigur. Au evitat prea mult problemele și discuțiile ca să nu existe”.

Bogdana: ”Sincer, e exagerat să pozezi într-o imagine de perfecțiune, ceea ce nu există, suntem oameni, nu există perfecțiune. Fiecare merge la casa lui și are o discuție, o ceartă poate, o problemă. Nu există să mergi așa pe un fir drept. E o strategie bună, bravo lor și felicitări celor care pot să facă lucrul ăsta. E strategia de a îți controla fiecare reacție. Mi se pare că oamenii de genul ăsta acumulează foarte multă răutate în sufletul lor și apoi când o emană asupra celorlalți într-un moment de izbucnire, se lasă cu niște lucruri destul de grave. Eu consider că e mai bine să spui.”

Liviu susține că a văzut altă față a lui Daniel la hotel și că acesta s-a schimbat în funcție de emisiune. ”Eu l-am cunoscut pe Daniel foarte bine înainte să intrăm în casă, inclusiv când am stat cazați, cu o seară înainte. Ne-am înțeles foarte bine când am intrat în casă, când erau ușile închise. Foarte jovial, nebunativ, cântam. După a început să-și schimbe comportamentul în funcție de camere, de emisiune, în funcție de cum dă bine. Pleca de la discuții ca să nu apară la Capricii să dea explicații. Am văzut că pentru el conta foarte mult cum dă”, a explicat concurentul.

Aceasta a mai subliniat că de multe ori a avut impresia că Ana și Daniel râd de complezență la glumele lor. Bogdana a declarat că Ana era diferită când nu se filma.

”Inclusiv atunci (n.r. când au fost să aleagă bijuteriile pentru finală) a avut un comportament atât de urât față de unul dintre producătorii emisiunii, fiind nefilmat în momentul acela, a început să discute de parcă ea era președintele României și ceilalți niște fraieri. Faze pe care nu le-au făcut în emisiune, mai ales ea, care a fost luată drept mare doamnă.”, a adăugat fosta concurentă din sezonul 8.

Interviul integral cu Bogdana și Liviu poate fi urmărit AICI.

Când vor fi disponbile în AntenaPLAY interviurile Mireasa: Confesiuni

Acest sezon de Mireasa: Confesiuni va fi compus din 11 interviuri. Prezentatoarele, finaliștii sezonului 8, dar și alți concurenți vor vorbi în cadrul interviurilor.

După interviurile cu cele două prezentatoare, următoarele episoade se vor lansa pe: 28 decembrie, 30 decembrie, 1 ianuarie, 4 ianuarie, 6 ianuarie, 8 ianuarie, 11 ianuarie, 15 ianuarie și 18 ianuarie.

În cadrul interviurilor - confesiuni, tinerii fac declarații exclusive despre experiența trăită în casa Mireasa, dar și despre schimbările care au apărut în viața lor de când au părăsit competiția matrimonială de la Antena 1. De asemenea, finaliștii sezonului 8 își exprimă părerea la cald despre rezultatul publicului.

Mireasa: Confesiuni este un produs disponibil exclusiv în AntenaPLAY. Pregătește-te pentru noul sezon Mireasa și vezi interviuri cu foști concurenți! Află cum s-a schimbat viața concurenților preferați în urma participării la show-ul matrimonial. Tot ce vrei e să dai PLAY!