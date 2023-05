Declarațiile de dragoste pe care Raluca și Alex de la Mireasa și le-au făcut pe internet, de când tânăra a plecat din țară

Raluca Preda, actual Ungureanu, a mers în Marea Britanie de câteva zile, însă fără soțul ei, Alex. Cei doi își vorbesc de la distanță și își transmit numai cuvinte frumoase și de dragoste.

Raluca și Alex, cuvintele de dragoste de pe Instagram. Unde a plecat fosta concurentă de la Mireasa

Raluca a publicat pe Instagram o poză cu ea și în descrierea îmaginii a scris câteva cuvinte emoționante pentru Alex Ungureanu, soțul ei, care în prezent nu se află în Marea Britanie, alături de ea.

Cei doi comunică virtual și au ținut să împărtășească și cu fanii lor faptul că le este foarte dor unul de celălalt și că se iubesc infinit.

Într-o imagine de tip selfie, Raluca a ținut să scrire peste fotografie faptul că îi este dor de Alex. „I miss you, Alex”, a scris Raluca, în traducere acasta a scris astfel: „Îmi e dor de tine, Alex”. Bărbatul nu a stat mult pe gânduri și a repostat imaginea, alături de un mesaj din partea lui. „I miss you, too. I love you”, i-a scris el.

În traducere în limba română, el i-a scris așa: „Și mie îmi e dor de tine. Te iubesc”, a scris el.

Raluca Preda, mesajul emoționant pe care l-a publicat pe rețelele de socializare cu privire la participarea ei în emisiune. Ce le recomandă viitorilor doritori

Raluca de la Mireasa a împărtășit cu fanii de pe rețelele de socializare o părere sinceră cu privire la participarea în emisiunea aceasta și ce a însemnat pentru ea să calce pragul Casei care i-a adus în viața ei jumătatea. Raluca și Alex s-au căsătorit la finalul sezonului 6 și sunt nedespărțiți.

Fosta concurentă a emisiunii a primit și un loc de muncă în cadrul producției tv și se ocupă de castingul noului sezon. Aceasta a ținut să-i încurajeze pe tinerii care își doresc să participe la emisiune să vină cu încredere pentru că și ea a fosgt în locul lor și acum este mai fericită ca niciodată fiindcă acolo și-a găsit marea dragoste și acum a devenit Raluca Ungureanu.

„Acum câteva luni,stăteam pe această canapea în calitate de concurentă, ușor emoționată, entuziasmată, uneori chiar tensionată, dar mereu optimistă și cu dorința de a avea o familie. Emisiunea Mireasa a făcut ca visul meu să devină realitate. (Aici l-am cunoscut pe Alexuțu❤️💍) Acum sunt doamna Ungureanu, soție, panelistă @capriciile_iubirii_oficial și redactor de casting al acestui minunat proiect @mireasa_oficial. Dacă și tu vrei să îți găsești perechea potrivită, vino la casting MIREASA și poți fi tu cel ales. [email protected]”, a scris Raluca Preda pe rețelele de socializare.

Fanii ei au ținut să-i scrie mai multe mesaje și să o felicite pentru parcursul frumos pe care l-a avut în emisiune, dar și cel pe care îl are acum.

„Felicitări pentru ce ați realizat până acum și succes pentru viitorul vostru pe plan familial și profesional! Aveți mult potențial pentru realizări și așteptăm să le împărtășești cu noi!”, i-a scris un fan.