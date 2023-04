Raluca de la Mireasa sezonul 6, adevărul despre sarcină! A dat cărțile pe față și a explicat zvonurile

Raluca de la Mireasa sezonul 6 a fost întrebată de fani dacă este gravidă, iar răspunsul ei a făcut lumină în acest subiect. Fosta concurentă a emisiunii Mireasa a explicat faptul că nu este gravidă, ci că a luat câteva kilograme în plus.

Raluca de la Mireasa, sezonul 6, imaginea care a dat de bănuit. Fanii au întrebat-o dacă este gravidă și a răspuns fără ezitare

Un fan de-al Ralucăi de la Mireasa sezonul 6 a remarcat faptul că aceasta pare că a luat câteva kilograme în plus și s-a gândit că ar putea fi vorba despre o sarcină. Însă lucrul acesta a fost contestat de ea printr-un comentariu pe care l-a lăsat în cadrul imaginii.

Ea a fost întrebată astfel de fan: „Nu știu de ce dar și când mă uit la tv când ești prezenta în emisiune, am un feeling că ești însărcinată, dacă nu, este posibil să rămâi curând”, i-a scris acesta. Iată ce reacție a avut ea:

„Nu sunt însărcinată, însă am pus câteva kg bune pe mine, pe care mă străduiesc să le dau jos!I după Paști!”, i-a răspuns ea.

Fanii i-au recomandat să rămână gravidă pentru că sunt siguri că i s-ar potrivi de minune acest rol.

Din ce face bani Alex și ce spune Raluca despre cuplurile care s-au despărțit

În legătură cu cei care se despart la scurt timp după ce se căsătoresc la Mireasa, fosta concurentă din sezonul 6 a zis: ”Din punctul meu de vedere, sunt niște semne pe care dacă ești atent, sau nu știu, te focusezi pe relația ta, le ai în casă. Cuplurile care s-au despărțit au avut câteva semne, au avut câteva indicii că se grăbesc sau că n-ar trebui să facă pasul”.

În continuare, Alex și Raluca de la Mireasa sezon 6 au discutat despre activitățile pe care le au în prezent. Ei s-au mutat în București și tânăra își continuă studiile. În acest timp, când nu are evenimente, Alex este trader.

”Momentan ne merge bine și am ales să rămânem în București. (...) Eu înainte să intru în casa Mireasa făceam lucrul ăsta. Cu trei săptămâni înainte să intru în casa Mireasa am fost în Anglia să fac un curs în piața Forex. Am continuat lucrul ăsta. Îl fac de aproximativ un an de zile cu ajutorul unui român, l-am descoperit pe Instagram. (...) Studiez piețele de valută, tranzacționez în grupurile de valută.”, a afirmat fostul concurent.

Alex a spus că urmează și proiecte muzicale, de care este foarte încântat.