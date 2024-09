Delia și Liviu, câștigătorii sezonului 9 Mireasa, au lămurit situația după ce fata a apărut singură. Anunțul făcut la Capricii

Delia și Liviu, câștigătorii sezonului 9 Mireasa, au revenit în țară. Ce au dezvăluit la Mireasa. Capriciile Iubirii despre relația lor, după speculațiile că ar avea probleme în cuplu.

Delia și Liviu, câștigătorii sezonului 9 Mireasa, s-au întors în țară și au venit în platou la Capriciile Iubirii. Tineri au povestit cum li s-a schimbat viața după încheierea competiției, dar și ce planuri de viitor au.

Prezenți la Mireasa. Capriciile Iubirii, Delia și Liviu au lămurit situația după ce, în urmă cu câteva zile, ei au fost surprinși separat pe rețelele sociale. Câștigătorii sezonului 9 locuiesc acum în Marea Britanie, însă tânăra s-a pozat singură ceea ce le-a dat de gândit fanilor emisiunii.

„Să lamurim chestia asta. Ea a fost la Londra pentru că avea ceva treabă de rezolvat. A băut și o cafea, normal. Eu am fost în ziua aia am ajutat pe cineva să-și renoveze ceva pe lângă casă, un ajutor între preieteni și nu am putut să merg”, a dezvăluit fostul concurent Mireasa sezonul 9.

„Eu intenționez să mă însciu la facultate acolo. A fost ziua porților deschise și d-asta. Locuim în Londra, împreună cu fratele meu. M-am întors la vechiul loc de muncă”, a explicat și soția sa.

„Eu, momentan, aștept să-mi vină actele, dar am ajutat pe cineva în renovarea unei case. În viitor, o să încep să lucrez în construcții cu acte în regulă. Momentan, nu fac mare lucru” , a spus Livu.

„A făcut și un curs, pentru că dincolo, ca să lucrezi în construcții îți trebuie un curs. Acum așteptăm actele. Drept de muncă are”, a adăugat Delia.

Cei doi au dezvăluit că încă țin legătura cu Laura, Valentina, Antonia, Albert, Valentin și chiar urmează să se întâlnească, cu o parte din ei, cât timp mai stau în țară.

Cum a început povestea de dragoste dintre Delia și Liviu

Povestea de dragoste dintre Delia și Liviu a început să prindă contur când ambii au avut parte de un eșec pe plan sentimental în casa Mireasa. La începutul sezonului 9 Mireasa, Liviu a intrat într-o relație cu Iuliana, iar Delia a avut apropieri cu Dediș. Lucrurile nu au funcționat în această formulă. Când Delia a mărturisit că simte o chimie față de Liviu, tânărul a confirmat că sentimentul e reciproc. Cei doi au început să se cunoască și au descoperit că se potrivesc. După primu sărut, Liviu i-a mărturisit Deliei că nu s-a mai simțit niciodată atât de îndrăgostit. Doamna Viorica, mama lui Liviu, a plăcut-o de la început pe Delia și le-a fost alături celor doi de-a lungul sezonului 9 Mireasa.

Un moment dificil pentru cei doi a fost când și-au făcut unul altuia mărturisiri grele din trecut. În ciuda dezvăluirilor, cei doi și-au promis că vor fi alături unul de altul, indiferent de circumstanțe. Un moment care le-a consolidat relația a fost cel în care Liviu a câștigat task-ul cabinei telefonice, fata fiindu-i alături toată noaptea încurajându-și iubitul. Momentul logodnei a fost unul special, la Maramureș. După o călătorie cu Mocănița, Delia și Liviu au dansat purtând straie populare, iar la un moment dat Liviu s-a așezat în genunchi și și-a întrebat iubita dacă vrea să fie soția lui. Delia a fost foarte emoționată când a auzit întrebarea și înainte de mult așteptatul „Da”, fata a izbucnit în lacrimi. După un sezon în care s-au îndrăgostit, s-au cunoscut, s-au susținut și și-au făcut planuri de viitor împreună, Delia și Liviu au decis să se căsătorească în Finala Mireasa și să devină familia Negrea.