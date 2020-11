Doamna Mia de la Mireasă, poveste de viață dureroasă. Și-a pierdut doi copii într-un incendiu

”Îmi aduc aminte f bine. Parcă a fost ieri. Vedeam moțul la căciulă, au fost într-un singur sicriu. Pe 24 martie, când era ziua lor, mereu îmi amintesc de ei. Aveau 4 ani și erau singuri în casă, tatăl lor era plecat la băut și eu la cumpărături”, și-a început doamna Mia povestea.

La întoarcere, a fost întâmpinată de o vecină, care i-a dat vestea tragică. ”Unde ai umblat, copiii au dat foc la casă. Au murit toți”, i-a zis ea.

De durere, a recurs la un gest pe care l-a regretat imediat: ”Eu atunci am vrut să mor. Am luat 30 de somnifere, dar nu am pățit nimic”.

Citește și: Votează-ți online favoriții de la Mireasa. Iată unde și cum