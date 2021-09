Gabriela Cristea va prezenta o nouă emisiune TV. Surpriza pregătită de îndrăgita prezentatoare

De luni până vineri, de la orele 19:30 Gabriela Cristea va prezenta emisiunea „Mireasa - Capriciile iubirii”, unde va purta discuții cu cei care concurează la emisiunea Mireasa de la Antena 1.

Gabriela Cristea va prezenta emisiunea Mireasa - Capriciile iubirii

„Dragilor, de luni 13 septembrie va astept in direct de la ora 19:30 la Mireasa. Capriciile iubirii la Antena Stars. Povestim împreună cu concurenții din casa Mireasa despre cât de capricioasă este iubirea. Vă aștept cu drag!”, a anunțat Gabriela Cristea pe rețelele sociale.

La Antena 1, de luni până sâmbătă se difuzează emisiunea Mireasa, moderată de Simona Gherghe.

Aşa cum şi-a obişnuit deja telespectatorii, Mireasa aduce în centrul atenţiei poveşti de dragoste, întâmplări spectaculoase, reguli dure, confruntări acide, emoţii, suspans şi multe provocări. Emisiunea moderată de Simona Gherghe este pregătită să rescrie o nouă poveste despre sinceritate, devotament și iubire, într-o casă care a găzduit multe suflete pereche.

Tineri dornici sã îşi gãseascã sufletul pereche, sã lupte pentru a-l cuceri şi sã câştige marele premiu – 40.000 de Euro s-au înscris în competiţie din toate colţurile ţãrii.

Cine sunt concurenții sezonului 4 Mireasa

La începutul sezonului 4 de Mireasa în casă au intrat 7 băieți, dintre care 6 au venit însoțiți.

Cine sunt băieții de la Mireasa, sezonul 4

Victor Rațiu s-a născut pe 10 decembrie 1992 la Brașov.

Petrică Ioan Nemeș Are 25 de ani și este din Călinești, Mureș

Ion Șaulescu S-a născut pe 10 ianuarie 1996 la București.

Mohamed Mamdouh s-a născut pe 1 septembrie 1998 și locuiește în Timișoara.

Alexandru Brebenoiu S-a născut pe 3 mai 1996 în Drobeta Turnu Severin

Sebastian Nechifor s-a născut în 1999 și este din Botoșani

Marius Budin s-a născut pe 17 martie 1992 la Călineși, județul Argeș.

Cine sunt fetele de la Mireasa, sezonul 4

De asemenea, 9 fete au intrat în sezonul 4 al competiției Mireasa.

Anca Sânpetrean s-a născut pe 20 aprilie 1994 la Tg Mureș. Când era mică, concurenta de la Mireasa sezon 4 visa să fie polițistă, la fel ca sora ei.

Mihaela Constantin are 23 de ani, este din Călărași și speră să se îndrăgostească în casa Mireasa sezon 4.

Ana Maria Punga are 26 de ani și este din București. Concurenta de la Mireasa sezon 4 lucrează în vânzări și își dorește să facă parte din acest concurs pentru a descoperi noi oportunități, să exprimenteze și, de ce nu, să-și găsească sufletul pereche.

Alexandra Adelina Tătucu S-a născut pe 29 septembrie 1998 la Orșova. I se mai spune și Alexandra, dar nu e prenumele din buletin. Își dorește să i se spună așa pentru că pe bunicul ei îl cheamă Alexandru și au o relație specială.

Andrada Letcaru are 24 de ani și este din Curtea de Argeș. Tânăra concurentă de la Mireasa sezon 4 a absolvit liceu tehnologic apoi, apoi a urmat cursurile Școlii de asistente medicale, pe care le-a finalizat vara aceasta.

Raluca Fat are 22 de ani și este din Baia Mare. Dorește să aibă alături un bărbat fidel, să nu o mintă și să o respecte. În ultima vreme nu a fost deloc respectată și are nevoie de asta. Are nevoie de atenție și iubire.

Ana Maria Mariuța are 24 de ani și este din Vâlcea. Se descrie drept o persoană ambițioasă, destul de optimistă, amuzantă și o fire veselă.

Isidora Petrovic are 25 de ani și se descrie ca o fată sociabila, căreia îi place distracția. Este din Banatul Sârbesc și a studiat la Timisoara, la Facultatea de management.

Alina Rusu este fosta concurentă de la Mireasa sezon 3.