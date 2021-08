Cine sunt concurentele de la Mireasa sezonul 4 difuzat pe Antena 1. Iată ce povești au cele 9 fete

Casa Mireasa ș-a deschis porțile pentru noii concurenți din sezonul 4. Printre ei se numără și cele nouă fete, care abia așteaptă să trăiască experiența a iubirii, într-un cadru special, și la o intensitate diferită de cea experimentată până acum.

Cine sunt concurentele de la Mireasa sezon 4

Nouă tinere au intrat, pe 28 august 2021, în casa Mireasa sezon 4. Cu emoții, multe speranțe și dorința de a se împlini pe plan amoros, concurentele au pășit în locul unde vor avea parte de o experiență de neuitat. Iată cine sunt concurentele de la Mireasa sezon 4, care vor fi alături de Alina Rusu:

Anca Sânpetrean

Anca Sânpetrean s-a născut pe 20 aprilie 1994 la Tg Mureș. Când era mică, concurenta de la Mireasa sezon 4 visa să fie polițistă, la fel ca sora ei.

Anca a urmat un liceu cu profil protecția mediului și școala postliceală de asistente medicale. Apoi a plecat pentru un an în Londra, a fost asistent medical într-un centru de bătrâni. Nu s-a regăsit în această meserie și s-a întors în România după ce a divorțat de partenerul ei.

A doua sa relație serioasă a fost cu fostul soț. Bărbatul muncea în UK și i-a scris chiar în seara în care Anca s-a întors din UK, în anul 2018, s-au întâlnit și apoi au început o relație.

Bărbatul a cerut-o de soție la niciun an de relație, de Revelion. Erau la o cabană, în fața focului de tabără, de față cu toți prietenii.

Constantin Mihaela

Mihaela Constantin are 23 de ani, este din Călărași și speră să se îndrăgostească în casa Mireasa sezon 4.

Mihaela se descrie ca o fată simplă și ambițioasă. A crescut într-o familie simplă, care “a educat-o frumos și care i-a oferit o copilărie frumoasă”. Are două surori, una mai mică, de 15 ani, și una mai mare, de 26 ani.

Tânăra a studiat la Univesitatea București și a absolvit Facultatea de Sociologie și Asistență socială. Momentan nu are un loc de muncă, dar a lucrat în București ca funcționar și a făcut voluntariat pentru copiii neajutorați.

Ana Maria Punga

Ana Maria Punga are 26 de ani și este din București. Concurenta de la Mireasa sezon 4 lucrează în vânzări și își dorește să facă parte din acest concurs pentru a descoperi noi oportunități, să exprimenteze și, de ce nu, să-și găsească sufletul pereche.

Ce așteptări are Ana Maria Punga de la Mireasa sezon 4 de la viitorul iubit

Ana Maria este singură de un an și jumătate. Spune că ultima relația a fost una la distanță și că s-a terminat din această cauză.

Se așteaptă ca în casa Mireasa să găsească un bărbat care să o susțină în tot ceea ce vrea să facă. De asemenea, preferă un caracter care se poate mula pe caracterul ei.

Un alt lucru interesant este că Ana Mariei îi place să domine într-o relație și consideră că persoana de langa ea trebuie să fie mai tolerantă.

Alexandra Adelina Tătucu

S-a născut pe 29 septembrie 1998 la Orșova. I se mai spune și Alexandra, dar nu e prenumele din buletin. Își dorește să i se spună așa pentru că pe bunicul ei îl cheamă Alexandru și au o relație specială.

Concurenta de la Mireasa sezon 4 a urmat Liceul ”Regele Ferdinand 1” din Timișoara, profilul economic. După absolvire a decis că nu dă la facultate, așa că s-a angajat la un hotel din Timișoara, ca ospătar.

După câteva luni, a plecat în Germania, la mătușa ei. La muncă i-a plăcut, dar nu s-a acomodat cu clima, în plus nu avea prieteni, nu era viața ca în România. În luna august a acestui an a decis să se întoarcă acasă.

Andrada Letcanu

Andrada Letcaru are 24 de ani și este din Curtea de Argeș. Tânăra concurentă de la Mireasa sezon 4 a absolvit liceu tehnologic apoi, apoi a urmat cursurile Școlii de asistente medicale, pe care le-a finalizat vara aceasta.

Andrada provine dintr-o familie unită, care i-a oferit o copilărie frumoasă. Spune că atunci când era mică, era o fire băiețoasă și îi plăcea să se cațăra și să se joace fotbal cu băieții.

Concurenta nu este singură la părinți. Ea are un frate de 21 de ani, pe care îl iubeste foarte mult și cu care are o relație specială.

Raluca Fat

Raluca Fat are 22 de ani și este din Baia Mare. Dorește să aibă alături un bărbat fidel, să nu o mintă și să o respecte. În ultima vreme nu a fost deloc respectată și are nevoie de asta. Are nevoie de atenție și iubire.

Raluca spune că i-a plăcut foarte tare de Alin din sezonul 3 pentru că ”este calm, micuț de statură ca și mine”. În general, spune că o interesează sufletul la un bărbat, aspectul fizic nu prea.

Spune că privește experiența Mireasa ca o soluție să se deconecteze de la viața actuală și să treacă peste ultima relație.

Ana Maria Mariuța

Ana Maria Mariuța are 24 de ani și este din Vâlcea. Se descrie drept o persoană ambițioasă, destul de optimistă, amuzantă și o fire veselă.

S-a înscris la Mireasa sezon 4 pentru că își doresc să-și găsească pe cineva: ”Sunt dispusă să mă și căsătoresc, dacă găsesc pe cineva pe placul meu. Ultima relație s-a terminat în urmă cu un an. A durat în jur de 6 ani și motivul a fost și influența părinților, pentru că era mai mare ca mine cu 12 ani. Părinții mei nu au fost de acord cu relația.”

Isidora Petrovic

Isidora Petrovic are 25 de ani și se descrie ca o fată sociabila, căreia îi place distracția. Este din Banatul Sârbesc și a studiat la Timisoara, la Facultatea de management.

Ultima relație a Isidorei Petrovic de la Mireasa sezon 4 s-a încheiat în urmă cu un an. După încheierea ultimei relații, Isidora a mers 6 luni la psiholog, pentru a-și reveni.

Ultima fată care a intrat a fost Alina Rusu, fosta concurentă de la Mireasa sezon 3. Tânăra a purtat o rochie superbă, care i-a pus în evidență trăsăturile frumoase.