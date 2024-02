Rebel și dornic să trăiască cât mai multe experiențe, Regele Charles a dezvoltat o ”relație” specială cu accidentările. Iată câte probleme medicale a avut monarhul care recent a fost diagnosticat cu cancer.

De-a lungul timpului, Regele Charles a suferit mai multe accidentări, a avut COVID-19 de două ori, însă, în general, starea sa de sănătate a fost bună.

Acesta a fost deschis cu privire la problemele sale, recent recunoscând că are cancer. Într-o declarație făcută luni, 5 februarie 2024, Palatul Buckingham a precizat că regele ”este recunoscător echipei sale medicale pentru intervenția rapidă”. El a început un tratament, fiind sfătuit de medici să amâne aparițiile publice.

Istoricul medical al Regelui Charles. Ce probleme de sănătate a avut de-a lungul timpului

Pe lângă episoadele de coronavirus, cărora le-a făcut față cu brio, în ciuda vârstei, Regele Charles a pătimit și altele. El și-a pierdut cunoștința după ce a fost aruncat de pe cal, în timp ce juca polo, și a scăpat cu greu de o avalanșă care i-a ucis un prieten apropiat.

De-a lungul anilor, au fost exprimate îngrijorări cu privire la degetele sale, pe fondul temerilor că acestea ar putea fi cauzate de acumularea de lichide sau de o afecțiune mai periculoasă. Monarhul nu s-a arătat niciodată deranjat de aspectul lor și chiar a făcut glume pe seama lor.

În martie 2020, Charles, pe atunci în vârstă de 71 de ani, a făcut COVID-19, dar a avut simptome ușoare. El s-a izolat la Birkhall, departe de Camilla, care a fost testată negativ și a continuat să lucreze.

Aproape doi ani mai târziu, în februarie 2022, s-a infectat iar cu coronavirus, deși se vaccinase de trei ori.

Din nou, a depășit boala fără probleme. Datorită stilului său de viață activ, Regele Charles a reușit să se țină departe de medici. Nu o dată s-a scris despre plimbările lui pe dealuri și pasiunea pentru grădinărit, însă a fost nevoit să renunțe din cauza durerilor de spate.

Dacă nu a mai putut face mișcare, Regele Charles a acordat o atenție mai mare alimentației. În 1990, și-a lansat propria marcă e alimente. Forma sa fizică i-a adus laude în 2019, când a fost într-un turneu oficial în Caraibe, alături de Camilla.

În 2008, i s-a îndepărtat o excrescență necanceroasă de pe nas, într-o procedură de rutină. În 2003, a fost operat de hernie la spitalul King Edward VII din Londra, spitalul preferat de familia regală.

La externare, a fost pus pe șotii: ”Hernie azi, mâine nu mai este”. În ciuda acestui lucru, în același an, în timpul unei întâlniri la un templu Sikh din Southall, la care a fost nevoit să stea pe podea, el spunea că are nevoie de ajutor pentru a se ridica: ”Nu cred că am avut vreodată nevoie de un osteopat atât de mult ca astăzi.”

Nu este un secret faptul că Regele Charles este un susținător aprig al medicinei alternative și complementare, inclusiv al homeopatiei.

Monarhul Marii Britanii a renunțat, după mai bine de 40 de ani, la polo, după o serie lungă de accidentări. În 1980, a fost aruncat și lovit de calul său, în timpul unui meci de polo la Windsor și a avut nevoie de șase copci. A rămas cu o cicatrice în formă de semilună, de 5 cm, pe obrazul stâng. Altă dată, a fost lovit în gât, accidentare care l-a făcut să-și piardă vocea timp de 10 zile.

În 1988, schiând în afara pârtiei de la Klosters, pe una dintre cele mai periculoase pârtii din Europa, a scăpat cu greu de avalanșa care l-a ucis pe prietenul său, maiorul Hugh Lindsay. Atunci a salvat și o altă persoană.

Sportul pe care încă îl iubește, polo, i-a adus și două operații la brațul drept. Nu sunt singurele, căci a fost nevoie de o intervenție chirurgicală și pentru a repara cartilajul rupt de la genunchiul stâng, tot în urma unei accidentări la polo.

La vânătoare, în 1998, și-a rupt o coastă după ce a căzut de pe cal. În ciuda disconfortului evident, a insistat să facă o drumeție în Himalaya. Trei luni mai târziu, a ajuns iar în spital, fiind operat la genunchiul drept.

În 2001, Regele Charles și-a rupt un os mic din umăr după ce a căzut, din nou, de pe cal când era la vânătoare. Câteva luni mai tâziu, a fost lovit și dus la spital după ce calul l-a aruncat în timpul unui meci de polo. A fost scos cu targa de pe teren.

Șirul continuă, căci regele și-a accidentat tendoanele de la încheietura mâinii în timp ce pescuia somon în Scoția și, în timp ce lucra în grădină, și-a rupt degetul, căruia i-a mai și secționat vârful, conform The Guardian.

În prezent, Regele Charles suferă de cancer. Nu se știe ce tip, pentru că Palatul încearcă să păstreze detaliile ascunse.