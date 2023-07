Larisa de la Mireasa, în cele mai sexy ipostaze posibile, în costum de baie. Ce mai face și cum mai arată acum fosta concurentă

Larisa de la Mireasa sezonul 5 a arătat senzațional în imaginile pe care le-a pubicat pe rețelele de socializare. Aceasta se bucură de viață la intensitate maximă și se distrează de minune la plajă.

Larisa de la Mireasa sezonul 5 arată foarte bine și nu-și ascunde deloc formele perfecte pe care le deține. Aceasta s-a pozat în ultima vreme în ipostaze de senzație, în costum de baie și nu numai.

Larisa de la Mireasa sezonul 5, în cele mai sexy ipostaze de până acum. Ce mai face și cum mai arată aceasta

Larisa, fosta concurentă a sezonului 5 Mireasa, a făcut furori în mediul online după ce s-a lăsat fotografiată în costum de baie. Tânăra a acaparat toată atenția susținătorilor de pe Instagram cu formele sale provocatoare, la plajă.

Citește și: Mireasa sezonul 5. Ce mai face și cum arată la plajă Larisa, fosta concurentă a emisiunii. Cum s-a pozat

Deși nu a mai apărut pe micile ecrane ale telespectatorilor, tânăra are o activitate intensă în mediul online, unde publicat destul de des imagini și clipuri din vacanțe și din escapadele la plajă pe care le face regulat.

Superba brunetă a publicat pe rețetele sociale mai multe imagini în ipostaze superbe, care au atras atenția tuturor.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Larisa este una dintre cele mai apreciate și îndrăgite concurentele ale show-ului matrimonial. După ieșirea ei din casa Mireasa, susținătorii au ales să țină legătura cu ea prin intermediul rețelelor sociale.

Citește și: Mireasa, sezonul 5. Lucy și Larisa se distrează de minune împreună. Cum s-au fotografiat cele două

Aceatsa se mândrește cu o comunitate impresionantă pe contul de Instagram. Pentru că îi place să îi țină la curent pe internauți cu toate noutățile din viața ei, aceasta nu ezită să posteze cât mai des.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Larisa a format un cuplu de scurt timp cu Robert în sezonul 5 Mireasa

Larisa a pășit în sezonul 5 Mireasa pentru a-și căuta sufletul pereche. Tânăra a încercat să cunoască mai mulți băieți, însă nu s-a simțit atrasă de nimeni până la intrarea lui Robert în casa show-ului matrimonial.

Cei doi au format un cuplu de scurt timp. Concurentul a părăsit emisiunea și a revenit la ultima petrecere, unde i-a cerut Larisei să rămână în România. Atunci, atracția dintre ei a fost evidentă.

Citește și: Mireasa 2022, sezonul 5. Larisa, ipostaza senzuală în care s-a pozat. Cât de bine arată fosta concurentă

Larisa a decis să plece în Spania odată ieșită din competiția show-ului matrimonial. Astfel, relația dintre cei doi nu a mai avut nicio șansă.

„Dragul ăla că am văzut-o, deci nu eu m-am dus la ea să o pup. Să fie clar. Nu eu m-am dus la ea să o pup, ea a venit la mine. Normal că nu am avut nimic împotrivă, că na, nu am mai văzut-o de atâta timp... Îmi era dragă înainte. Și acum, nu am nicio treabă. Amici și atât. Am mai vorbit, da.”, a povestit Robert despre relația din prezent cu Larisa.