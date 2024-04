Madi de la Mireasa, imaginea cu Horia care a atras atenția fanilor emisiunii. Cum a apărut fata după divorțul de Sergiu

Madi din sezonul 8 Mireasa a publicat pe Instagram o imagie în care apare alături de Horia, bărbatul care a fost la un moment dat motiv de supărare între fată și Sergiu, fostul ei soț.

Madi a publicat pe Instagram o fotografie în care apare alături de Horia. Imaginea menită să anunțe un proiect pe care cei doi îl pregătesc, a atras atenția fanilor emisiunii Mireasa. Această reapropiere de Horia vine după ce s-a pronunțat oficial divorțul dintre ea și Sergiu, bărbatul cu care s-a căsătorit în Finala sezonului 8 Mireasa.

Cum s-a fotografiat Madi cu Horia, la scurt timp după divorțul de Sergiu

Madi a publicat o fotografie realizată pe o alee, în care Horia apare stânt sprijiti de un copac.

După ce a încheiat divorțul cu Sergiu, Madi a povestit că este implicată într-un proiect cu Horia.

Madi a vorbit despre reapropierea de Horia. Cei doi pregătesc un proiect împreună și au reluat legătura de prietenie, spune fata.

Madi spune că s-a întâlnit recent la o cafea cu Horia, pentru a discuta despre proiectele pe care le pregătesc. Totuși, fata spune că nu mai sunt prieteni atât de apropiați, ca pe vremea când călătoreau împreună.

„Horia... o să vedeți unde este! E acasă la el! Chiar voiam să vă spun și despre asta! Să vorbim și despre Horia, că mă tot întrebați și tot îmi spuneți despre Horia... M-am întâlnit și cu Horia. Am reluat legătura de prietenie cu el, bineînțeles nu mai suntem prieteni atât de buni cum eram înainte... adică să stăm, să plecăm la plimbări. Ne-am întâlnit, am băut o cafea, am discutat despre un proiect pe care o să-l realizăm împreună, o să-l vedeți și voi la timpul potrivit. Va fi surpriză! Este vorba despre un proiect împreună cu el și cu altcineva”, a spus Madi într-un live pe TikTok.

În perioada petrecută în casa Mireasa Madi și Sergiu au avut parte de momente fericite, dar și de frământări și situații tensionate.

Fata a fost la început reticentă în privința căsătoriei, iar băiatul a precizat că nu-și dorește să ajungă în finală și să îmbrace costumul de mire, dacă iubita lui are incertitudini. După mai multe discuții despre încredere și importanța unei căsătorii, mama lui Sergiu a intervenit telefonic și i-a spus fiului despre posibilitatea ca Madi să se gândească la trecutul amoros. Sergiu a devenit și mai suspicios când a văzut că iubita lui a primit o scrisoare de la un prieten de-ai ei, pe nume Horia, iar în text se aflau și versurile unei piese de dragoste.

Fata a negat că între ea și Horia ar fi fost vreodată o relație amoroasă, însă mai multe detalii i-au dat e gândit lui Sergiu. Concurentul a aflat că Horia s-a înscris în sezonul 8 Mireasa, dar nu a fost acceptat din considerente de vârstă. De asemenea, Sergiu a văzut fotografii cu iubita lui și Horia din vacanța pe care au petrecut-o împreună, înainte de debutul competiției. Băiatul s-a simțit atunci mințit de iubita lui și s-a despărțit de ea, spunându-i că l-a distrus, dar că iubirea pe care i-o poartă nu i-a dispărut. Fata a ieșit desculță pe porți, iar băiatul a leșinat și a primit îngrijiri medicale.

Madi și Sergiu s-au căsătorit civil pe 22 decembrie și au înheiat divorțul în aprilie.