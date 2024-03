Mireasa sezonul 8. Madi se lansează în afaceri. Din ce vrea să facă bani

Madi își pune viața în ordine după ce a ieșit din casa Mireasa și s-a despărțit de Sergiu. Fosta concurentă din sezonul 8 plănuiește să se lanseze în afaceri.

În cel mai recent live de pe Tiktok, Madi de la Mireasa i-a informat pe susținătorii săi că își va deschide un magazin online.

Madi se lansează în afaceri. Ce anunț a făcut soția lui Sergiu

Primele articole realizate de Madi sunt hanoracele care conțin un mesaj inspirat de numele său.

”Va exista și versiunea în română, să găsesc un text care să conțină literele mele. Am câteva idei, dar o să dureze. Voi posta poze cu hanoracele după ce ies de pe live. Vor fi mai multe exemplare, și text în română și text în engleză. Durează puțin, probabil mă voi ocupa de chestia asta după ce îmi voi găsi o chirie și voi termina cu divorțul și toate cele. Pentru că necesită timp și multă muncă.”, a spus Madi.

”M-am gândit să pun și o albinuță.”, a zis fosta concurentă, când cineva i-a sugerat să pune și alintul pe care susținătorii ei l-au folosit cât timp a fost în casa Mireasa.

Madi le-a cerut fanilor să aibă răbdare. Înainte să lanseze magazinul online vrea să se mute și să divorțeze.

”Momentan nu discutăm despre prețuri și despre asta pentru că am decât un singur tipar, pe alb și pe negru. Și sunt pentru mine, să vă faceți o idee. După ce o să-mi deschid magazinul meu online, atunci o să vorbim și de prețuri, după ce o să am un stoc bine făcut. Atunci o să vorbim și despre cine vrea să ia, cine își dorește. Sunt unisex, momentan vor fi doar pe alb și negru. Probabil vor fi și tricouri, că vine vara și na.”, a mai afirmat Madi.

Mireasa sezonul 8. Madi răspunde după ce doamna Lidia a afirmat că doar dormea și nu făcea nimic în casă

La Mediaș, Madi și Sergiu au împărțit locuința cu doamna Nadia, care a făcut mai multe acuzații la adresa fostei nurori.

Ea a dat de înțeles că Madi a fost infidelă și ar mai fi zis că nu era tocmai ”albinuța” din casa Mireasa.

”Mama lui a spus că doar dormeai și nu făceai nimic”, a fost mesajul primit de Madi. Ea a comentat: ”Bine, că eram foarte epuizată la momentul respectiv, dar acum am un program de somn, de masă, un program bine organizat. După cum se vede, am mai pus pe mine. Sunt foarte bine, am o stare foarte bună.”

Mai târziu, Madi a zis: ”Nu mi-ați pus degeaba numele de Albinuța, doar că atunci eram foarte epuizată, nu mai aveam nicio putere, nicio vlagă, niciun chef, nimic. Acum am renăscut, pot să zic”.