Mama lui Roberto, prima reacție după declarațiile lui Carmen, femeia care susține că are un copil cu concurentul

Carmen a afirmat că Roberto denaturează adevărul și că știa despre sarcina sa. Ba mai mult, Carmen a spus că băiatul a părăsit-o cu puțin timp înainte de a naște. L-a acuzat, de asemenea, că a fost violent verbal și fizic, la fel și pe doamna Livia, bunica concurentului de la Mireasa sezon 7.

Carmen, fosta iubită a lui Roberto, a dezvăluit că ar avea un copil cu acesta

„Roberto are un copil în Spania. El este tatăl copilului. În niciun moment nu a cerut test de paternitate. Cel mai mult m-a durut că a zis că el nu a știut de sarcină până la 3 luni, iar eu am adus câteva mici probe personale pa care le am în telefon și pe care le-am păstrat cu el.

E tatăl copilului și el știe foarte bine. Știa și când o să nasc pentru că am avut o sarcină programată prin cezariană. (...) Mă doare că băiatul meu este fără tată. Are line pe certificat. Eu l-am căutat pe el. După un an de zile am încercat să-l contactez.

I-am scris dacă l-ar interesa de băiatul lui. El m-a învinovățit pe mine. El mi-a spus că el nu are cum să simtă ceea ce simt eu pentru el pentru că nu l-a văzut niciodată. El nu a avut tragerea de inimă să vină să se intereseze de copil”, a spus fosta iubită a lui Roberto.

Mama lui Roberto, declarații despre presupusul nepot al său și despre mama acestuia, Carmen

Mama lui Roberto pare să ducă și ea o luptă cu fosta parteneră a fiului său. Ea crede că fiul acesteia nu este copilul lui Roberto.

„Am preferat la început să accept relația cu această doamnă, Carmen, cu toate că în inima mea simțeam că nu este partenera potrivită pentru el. Copilul meu având 19 ani, ea având 30 de ani și un copil de 5 ani, zic pentru mine ca mamă că nu e normal. (...) Această femeie, eu nu știu de ce a intrat în această relație. A intrat în această relație ca să-și bată joc de el, să-l manipuleze exact cum a vrut ea”, a spus mama concurentului.

Întrebată de Gabriela Cristea dacă crede că are un nepoțel de la Roberto, mama tânărului a spus: „Nu știu ce să spun. Copilul meu, din cauza ei, aproximativ 3 ani nu a vorbit deloc cu mine. Eu personal nu cred că e copilul lui. Dar dacă este copilul lui, noi toți, familia lui, îl vom ajuta să îl ajute pe copil material, nu financiar. Această femeie nu a căutat toată relația decât bani. O să-i trimit bani.”

Femeia a refuzat să comenteze declarațiile tatălui biologic al lui Roberto. Ea a spus că nu înțelege scopul lui.