Mireasa, sezon 7. Fosta iubită a lui Roberto a intrat în direct. Ce spune despre tatăl copilului ei: „Am adus câteva mici probe”

Roberto a declarat că și-a încheiat povestea cu fosta iubită pe când ea era însărcinată în luna a opta. De asemenea, tânărul a precizat că a aflat despre sarcină în luna a treia și că i-a cerut un test de paternitate femeii iar ea a refuzat. Astfel, Roberto a declarat că nu are certitudinea că ar fi tatăl copilului. În emisia live de Mireasa: Capriciile Iubirii, de la Antena Stars, Carmen a avut o intervenție telefonică în care și-a spus verisunea ei de poveste.

Ce a declarat fosta iubită a lui Roberto în direct la Mireasa: Capriciile Iubirii

„Roberto are un copil în Spania. El este tatăl copilului. În niciun moment nu a cerut test de paternitate. Cel mai mult m-a durut că a zis că el nu a știut de sarcină până la 3 luni, iar eu am adus câteva mici probe personale pa care le am în telefon și pe care le-am păstrat cu el. E tatăl copilului și el știe foarte bine. Știa și când o să nasc pentru că am avut o sarcină programată prin cezariană”, a declarat Carmen.

„Mă doare că băiatul meu este fără tată. Are line pe certificat. Eu l-am căutat pe el. După un an de zile am încercat să-l contactez. I-am scris dacă l-ar interesa de băiatul lui. El m-a învinovățit pe mine. El mi-a spus că el nu are cum să simtă ceea ce simt eu pentru el pentru că nu l-am văzut niciodată. El nu a avut tragerea de inimă să vină să se intereseze de copil, a spus fosta iubită a lui Roberto.

„Eu nu am mai avut intenția pentru că eu când am plecat de acolo mi s-au adresat cuvinte grele. Și bunicii prin mesaje. Rgret că nu mai are acele mesaje, și mamei”, a răspuns Roberto.

În dialog cu Carmen, Robrto a recunoscut că a privit testul de sarcină la 5 săptămâni.

Cei doi au vorbit despre relația deficitară pe care au avut-o și despre conflictele.

„Noi nu te-am vrut. Asta e! Noi ne-am dat seama că n-o să facă nimic cu ea. Pentru el am acceptat. Eu am ținut cu voi la început pentru că era singur și trebuia să țină cineva cu el”, a spus doamna Livia.

„Doamna Livia m-a scuipat și mi-a dat o palmă”

„Am împins-o nu i-am dat o palmă. Voia să vină peste mine în bucătărie”

Întrebată de Gabriela Cristea dacă este de acord să facă un test de paternitate, Carmen a evitat inițial răspunsul, dar în cele din urmă a spus că este de acord.

„Nu m-a întrebat niciodată dacă vreau să fac test de paternitate. Sunt de acord să fac test de paternitate”, a spus fosta iubită a lui Roberto.

