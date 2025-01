Tavi Clonda a surprins-o pe Gabriela Cristea când aceasta a venit acasă după ce a anunțat că părăsește emisiunea Mireasa Capriciile Iubirii.

Soțul prezentatoarei a așteptat-o cu un cadou și multă căldură. Tavi Clonda a felicitat-o pentru întreaga carieră în televiziune și a anunțat că acesta nu e finalul, ci doar o pauză.

Mesajul lui Tavi Clonda după ce Gabriela Cristea a părăsit emisiunea Capriciile Iubirii. Cum a așteptat-o după ultima emisie

Tavi Clonda a filmat momentul în care Gabriela Cristea a sosit acasă, după ultima emisie de la Capriciile Iubirii. El s-a declarat emoționat și a felicitat-o pe soția sa pentru întreaga carieră în televiziune.

”E un moment așa... Am avut emoții așa, trebuie să apară Gabriela. O să îi fac o surpriză ca să marchez momentul, că așa m-a învățat pe mine mama mea, orice ocazie trebuie marcată. Orice sfârșit are un alt început, știți cum e. I-am comandat ceva, nu i-am mai luat flori pentru că azi a fost ultima emisie la Mireasa. A făcut anunțul și pe pagina ei de Facebook și de Instagram, o aștept să văd ce spune, ce părere are, cum se simte și să o felicit pentru toți anii ăștia de televiziune. Nu s-a retras de tot din televiziune, vă dați seama, dar momentan are nevoie de o pauză, are nevoie de momente cu fetițele. Pleca în fiecare zi la 5, venea la 10, eu le culcam, cum le-am culcat și în seara asta. Abia dimineață le vedea și e destul de greu. Atâția ani, deja 7 ani, cam complicat”, a zis Tavi Clonda.

Gabriela Cristea a fost surprinsă de surpriza lui Tavi Clonda. Ea a părut fericită și împăcată cu decizia de a lua o pauză.

”A fost cu lacrimi la sfârșit, toată lumea m-a pupat”, a dezvăluit Gabriela Cristea. Ea a adăugat că abia așteaptă să-și culce fetițele și să petreacă timp cu familia.

De ce Gabriela Cristea s-a retras de la Mireasa Capriciile Iubirii

„Dragilor, de peste un an mă gândesc la momentul acesta, pentru că deciziile importante trebuie cumpănite temeinic. Am hotărât, împreună cu familia mea, că este momentul să mă retrag din proiectul “Mireasa, capriciile iubirii”. Am luat această decizie pentru că programul emisiunii nu-mi permitea să stau cu fetele mele atât cât merită, cat au nevoie și mai ales cât îmi doresc. La momentul acesta, cu un ochi râd și cu celălalt plâng pentru că mi-a plăcut mult proiectul în care am fost angrenată și echipa alături de care am lucrat.

Dar e mult mai important pentru mine acum să mă ocup de creșterea și educarea copiilor mei. Vreau să le mulțumesc producătorilor pentru faptul că au înţeles motivele pentru care am făcut această alegere. Le mulțumesc tuturor celor alături de care am lucrat la acest proiect, împreună am reușit să facem lucruri minunate cu care să vă captăm atenția și să vă facem pe voi, telespectatorii, să fiți alături de noi seară de seară. Sper ca și telespectatorii să mă înțeleagă și să-mi respecte decizia pentru că sunt convinsă că este doar un moment de răgaz pentru mine și familia mea, dar voi fi prezentă în continuare pe rețelele de socializare.”, a declarat Gabriela Cristea despre plecarea sa de la Mireasa Capriciile Iubirii.