Mireasa, 17 ianuarie 2023. Miruna și Cosmin au venit în direct pentru a vorbi despre motivele despărțirii. Ce au explicat

Miruna și Cosmin s-au căsătorit în Finala Mireasa de pe 23 decemrie 2022. Pentru că despărțirea a fost anunțată la nici o lună de la nuntă, aceștia au venit în platoul Mireasa pentru a explica de ce s-a produs această ruptură subită.

Pentur că Miruna și Cosmin aveau o datorie față de susținătorii care i-au votat în finala sezonului 6 Mireasa, aceștia au venit să explice ce s-a întâmplat.

De ce s-au despărțit, de fapt, Miruna și Cosmin, câștigătorii sezonului 6 Mireasa. Ce explicații a oferit fata

Miruna și Cosmin au ales să vorbească pe rând. Prima care a intrat la o discuție cu Siona Gherghe a fost Miruna. Ea a explicat că i-a scris lui „Luță”, iar Cosmin a văzut acele mesaje și a plecat din locuința în care ei stăteau în chirie.

„Acum că am și ieșit din emisiune pot să fiu cât se poate de asumată. Este vina mea, pot doar să jur că tot ce am trăit aici a fost real, nu pentru bani. Tot ce am crezut că simt aici am crezut că a fost o vindecare pentru mine. La scurtă perioadă , la 2 saptămâni am mers la munte, mă simțeam nefericit, ne-am mutat împreună în chirie, iar eu am simțit să mă întorc în trecut. Să-l contactez pe Luță. Cosmin mi-a citit toate conversațiile pe Instagram. Ceea ce oricum e un caz penal, dar nu vreau să vorbesc despre asta. Ar fi fost ceva toxic, Asta am simțit. Nu am vrut să lungesc această căsnicie pentru nimic”.

„Eu am crezut că sunt vindecată. Deci eu în această emisiune nu am simțit că sunt legată de trecutul meu. Eu l-am contactat pe Luță când m-am simțit nefericită. Nu am vrut să-mi bat joc de absolut nimeni”.

„Cu o poveste din trecut sau fără eu tot nu rămâneam în această căsnicie, pentru că nu simțeam atât de mult. Erau niște mesaje de iubire și că mi-am dat seama că nu sunt vindecată după ieșirea mea de aici. Mesaje pe care Cosmin le-a văzut. Și eu sunt rănită. E vorba de un divorț. Și eu sufăr”.

„A plecat Cosmin din chirie. Ai mei ca niște părinți sănătoși sunt alături de mine. Ei nu mă condamnă. Asta am simțit.

Este clar că nu mergem mai departe. Nu am acceptat o discuție pentru că mă doare prea rău. Vom discuta despre actele de divorț. Știu clar că Cosmin este rănit. Nu am putere. Nu a fost ceva voit dar nu am putere.

Simona Gherghe a precizat că este un termen de 6 luni de zile d ela nuntă pentru încasarea premiului.

„Nu am intrat în posesia banilor. Nu am jucat teatru pentru bani”.

Vreau să fie clar pentru toată lumea. Nu e vorba de bani, nu am jucat un teatru. Noi vom divorța. Trebuie să rezolv cu actele de Munteanu și apoi vom divorța”

În momentul de față nici eu nu știu exact ce îmi doresc.

De ce s-au despărțit, de fapt, Miruna și Cosmin, câștigătorii sezonului 6 Mireasa. Ce explicații a oferit băiatul

Cosmin a spus și el versiunea lui de poveste.

„Am simțit-o și am văzut-o nefericită. Nu mi-a zis niciodată motivul real. Era culmea să mi-l zică. Îmi spunea că ea știe că are totate motivele din lume să fie fericită.

Cosmin a precizat că duminică seara a plecat de acasă.

„Eu nu-mi doresc să-i fac rău Mirunei, pentru că este femeia pe care încă o iubesc. Eu nu vreau să o fac pe Miruna de râs. Nu e vina mea că trebuie să dau explicații. Am aflat și am văzut că femeia pe care eu o iubesc de fapt iubea pe altcineva și nu pe mine”.

Eu nu contest faptul că Miruna nu a ținut la mine. Pentru mine e imposibil să iubești două persoane în același timp. Miruna, de fapt, iubea pe altcineva. Eu dacă aș avea dovezi le-aș avea doar pentru mine. Eu dacă aș avea dovezi nu aș vreau eu să le arăt nimănui pentru că ar fi un caz penal. Eu nu vreau probleme cu legea. Eu i-am zis așa. tu ești conștientă că eu nu pot să joc teatru, nu pot să zic că ne vom despărți pentru că pur și simplu nu ne mai înțelegem? Voi spune discret, fără detalii ceea ce s-a întâmplat. Cine vrea să înțeleagă și cine e atent, înțelege fără ca eu să dau niciun detaliu.

În momentul acesta familia mea este îndreptățită să zică orice. Eu nu o să bag pumnul în gură nimănui. Dacă mama , care nu a vorbit cu Miruna, consideră că ar trebui să facă public ceva, e strict alegerea ei. Toată lumea este șocată. Nu vreau să dramatizez. Nu vreau ca lumea să-mi plângă de milă.

Eu puneam totul cap la cap. În mintea mea era totul spre bine. Eu gândeam spre un viitor frumos și într-o secundă s-a schimbat radical totul.

Am plecat cu certificatul de căsătorie pentru că i-am spus Mirunei tot ce înseamnă acte și lucruri serioase lasă-le în seama mea, pentru că eu sunt matur. Nu-și face nicio problemă, actele sunt în siguranță, mergem când vrei tu, când se poate și o rezolvăm într-un mod frumos. Eu nu mi-aș fi dorit niciodată să zic uitați ce am pățit eu

Părinții Mirunei sunt doi oameni minunați. Părinții Mirunei mi-au dat dreptate.

I-am spus oricând ai nevoie să rezolvăm sunt disponibil. Am luat toate actele la mine pentru că sunt singurul responsabil. Dacă prin absurd am vorbi dacă mi s-ar mai întâmpla să repet relația cu ea, probabil aș face la fel., Aș fi mai vocal. Sunt un pic speriat pentru că toată treaba asta m-a schimbat. O să mă schimb în bine, pentru mine, o să fiu în esență același om, dar mult mai precaut”, a spus Cosmin în direct la Mireasa.

Miruna și Cosmin, câștigătorii sezonului 6 Mireasa, și-au anunțat despărțirea

Miruna și Cosmin au anunțat pe rețelele sociale că nu mai formează un cuplu:

”Știu că am fost cam absenți din online eu și Cosmin, însă acest lucru s-a întâmplat din cauza faptului că, din păcate, am ales să mergem pe drumuri separate. Este extrem de greu să îmi găsesc cuvintele pentru acest anunț, știu că există foarte mulți oameni care ne iubesc și au crezut în relația noastră, îmi pare nespus de rău să vă anunț tristul adevăr.

Nu mă interesează de restul care se vor bucura sau cât de mult și rău se va discta pe acest subiect, vreau doar să înțelegeți că nu doresc să dezbat subiectul, nu voi răspunde la mesaje sau comentarii, va urma o perioadă dificilă pentru amândoi. De asemenea, vreau să fie clar un singur lucru pentru toată lumea: Cosmin este un om minunat, cum greu găsești în zilele noastre, nu mi-a greșit cu absolut nimic, însă din păcate cât am trăit izolați în emisiune am fost ca într-o bulă, iar când bula s-a spart, la scurt am realizat că nu e suficientă doar iubirea lor intensă, ci că e nevoie să iubesc și eu la fel de mult ca să putem funcționa și ca el să fie fericit alături de mine.

Nu mă simt capabilă să continui, nu dorim să tragem de o căsnicie de dragul acestui premiu, banii sunt un blestem atunci când nu vin pe merit sau prin muncă, de aceea nu jucăm un rol doar pentru a intra în posesia banilor câștigați din emisiune, nu dorim să ne mințim pe noi, sufletele noastre și nici pe voi cei care ne-ați privit, susținut, iubit... E un moment greu pentru toată lumea și sperăm să fim înțeleși că nu suntem în stare să discutăm pe acest subiect. Mie una îmi pare extrem de rău, dar nu pot continua o căsnicie în care nu sunt capabilă să ofer iubirea enormă pe care o primesc... Cosmin este și va rămâne omul meu bun...”, a scris Miruna pe Instagram.

La rândul său, Cosmin a postat un mesaj pe Instagram, pentru a confirma despărțirea și a face o precizare:

”Mă simt dator să vă anunț că este adevărat ceea ce a scris Miruna, cu mențiunea că între noi a intervenit un motiv de divorț extraordinar de important, peste care eu nu pot trece! Îmi pare rău că nu vă pot răspunde la mesaje, dar veți afla mai multe în următoarele zile, pentru că eu momentan nu sunt într-o stare tocmai bună și sper să mă înțelegeți! Mulțumesc”, a scris și Cosmin.

Povestea de dragoste dintre Miruna și Cosmin de la Mireasa sezon 6

Miruna și Cosmin au pășit în casa Mireasa sezon 6 cu gândul să se căsătorească. Tânăra dorea pe cineva cu care să formeze o familie și nu era deranjată de diferența de vârstă dacă era de maxim doi ani.

La fel și Cosmin, ar fi acceptat o iubită cu doi ani mai mare, brunetă, cu ochii căprui. Socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg și iată că, la patru luni de la acel moment, ambii sunt îndrăgostiți nebunește unul de altul, în ciuda faptului că Miruna e mai mare cu cinci ani și nici alte aspecte nu se potrivesc cu dorințele lor de la începutul acestei experiențe.

Povestea lor de dragoste a început timid, cu tânărul Cosmin care a tatonat terenul, însă nu era foarte incisiv, lucru pe care Miruna l-a taxat.

Nu a durat mult și apropierea dintre ei devenea tot mai mare, la fel și sentimentele. Susținuți de doamna Adriana, cei doi au format rapid un cuplu.

Nu avea să fie totul roz, deși majoritatea tensiunilor aveau legătură cu influența din afara cuplului lor. Părinții Mirunei s-au arătat împotriva perechii și au susținut că planurile lor de viitor nu coincid, având în vedere diferența de vârstă și faptul că băiatul dorea să plece în Anglia la studii.

Timpul a trecut și relația lor s-a sudat. Înainte cu o lună de finalul competiției, cei doi s-au logodit la Londra, orașul care le va fi casă începând cu toamna viitoare.

Totuși, la scurt timp avea să aibă loc o ruptură la care nimeni nu se aștepta. În urma unei intervenții telefonice a tatălui fetei, care a transmis că familia lui Cosmin nu o place pe Miruna, ea a decis să rupă logodna. A urmat discuții tensionate cu doamna Adriana, însă lucrurile s-au așezat în cele din urmă.

Felul în care Cosmin a reușit să gestioneze situațiile tensionate din cuplul lor a reușit să-i cucerească și pe părinții Mirunei, care i-au apreciat maturitatea.