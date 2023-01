Mireasa sezon 6. Miruna anunță că ea și Cosmin s-au despărțit. Mesajul prin care face publică separarea

Miruna și Cosmin nu mai formează un cuplu, a anunțat Miruna, care nu a dorit să dezvăluie motivul.

Mesajul ei a fost postat în cursul zilei de duminică, la câteva zile după ce au petrecut împreună la munte. Ba mai mult, ei păreau bine și își căutam chirie în București, după ce s-au căsătorit în Finala Mireasa sezon 6.

Ca în emisiune, atunci când a rupt logodna cu Cosmin, Miruna spune că iubirea ei pentru soțul său nu este atât de intensă pentru a putea continua relația.

Citește și: Mireasa Confesiuni. A fost Miruna contactată de Luță sau nu după Finală. Fata a răspuns întrebării de pe buzele tuturor

Mesajul prin care Miruna anunță că ea și Cosmin s-au despărțit

”Știu că am fost cam absenți din online eu și Cosmin, însă acest lucru s-a întâmplat din cauza faptului că, din păcate, am ales să mergem pe drumuri separate. Este extrem de greu să îmi găsesc cuvintele pentru acest anunț, știu că există foarte mulți oameni care ne iubesc și au crezut în relația noastră, îmi pare nespus de rău să vă anunț tristul adevăr.

Nu mă interesează de restul care se vor bucura sau cât de mult și rău se va discta pe acest subiect, vreau doar să înțelegeți că nu doresc să dezbat subiectul, nu voi răspunde la mesaje sau comentarii, va urma o perioadă dificilă pentru amândoi. De asemenea, vreau să fie clar un singur lucru pentru toată lumea: Cosmin este un om minunat, cum greu găsești în zilele noastre, nu mi-a greșit cu absolut nimic, însă din păcate cât am trăit izolați în emisiune am fost ca într-o bulă, iar când bula s-a spart, la scurt am realizat că nu e suficientă doar iubirea lor intensă, ci că e nevoie să iubesc și eu la fel de mult ca să putem funcționa și ca el să fie fericit alături de mine.

Nu mă simt capabilă să continui, nu dorim să tragem de o căsnicie de dragul acestui premiu, banii sunt un blestem atunci când nu vin pe merit sau prin muncă, de aceea nu jucăm un rol doar pentru a intra în posesia banilor câștigați din emisiune, nu dorim să ne mințim pe noi, sufletele noastre și nici pe voi cei care ne-ați privit, susținut, iubit... E un moment greu pentru toată lumea și sperăm să fim înțeleși că nu suntem în stare să discutăm pe acest subiect. Mie una îmi pare extrem de rău, dar nu pot continua o căsnicie în care nu sunt capabilă să ofer iubirea enormă pe care o primesc... Cosmin este și va rămâne omul meu bun...”, a scris Miruna pe Instagram.

La scurt timp, au dispărut și pozele de cuplu de pe contul ei.

Cum a decurs povestea de dragoste dintre Miruna și Cosmin de la Mireasa sezon 6

Miruna și Cosmin au pășit în casa Mireasa sezon 6 cu gândul să se căsătorească. Tânăra dorea pe cineva cu care să formeze o familie și nu era deranjată de diferența de vârstă dacă era de maxim doi ani.

La fel și Cosmin, ar fi acceptat o iubită cu doi ani mai mare, brunetă, cu ochii căprui. Socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg și iată că, la patru luni de la acel moment, ambii sunt îndrăgostiți nebunește unul de altul, în ciuda faptului că Miruna e mai mare cu cinci ani și nici alte aspecte nu se potrivesc cu dorințele lor de la începutul acestei experiențe.

Citește și: Mireasa Confesiuni. Motivul pentru care părinții Mirunei nu au venit la cununia civilă a fiicei lor. Fata a dezvăluit de ce

Povestea lor de dragoste a început timid, cu tânărul Cosmin care a tatonat terenul, însă nu era foarte incisiv, lucru pe care Miruna l-a taxat.

Nu a durat mult și apropierea dintre ei devenea tot mai mare, la fel și sentimentele. Susținuți de doamna Adriana, cei doi au format rapid un cuplu.

Nu avea să fie totul roz, deși majoritatea tensiunilor aveau legătură cu influența din afara cuplului lor. Părinții Mirunei s-au arătat împotriva perechii și au susținut că planurile lor de viitor nu coincid, având în vedere diferența de vârstă și faptul că băiatul dorea să plece în Anglia la studii.

Timpul a trecut și relația lor s-a sudat. Înainte cu o lună de finalul competiției, cei doi s-au logodit la Londra, orașul care le va fi casă începând cu toamna viitoare.

Totuși, la scurt timp avea să aibă loc o ruptură la care nimeni nu se aștepta. În urma unei intervenții telefonice a tatălui fetei, care a transmis că familia lui Cosmin nu o place pe Miruna, ea a decis să rupă logodna. A urmat discuții tensionate cu doamna Adriana, însă lucrurile s-au așezat în cele din urmă.

Felul în care Cosmin a reușit să gestioneze situațiile tensionate din cuplul lor a reușit să-i cucerească și pe părinții Mirunei, care i-au apreciat maturitatea.

Aceștia nu au fost prezenți în poate cea mai importantă zi din viața lor, însă le-au transmis că îi așteaptă pe amândoi acasă, însoțiți de doamna Adriana.