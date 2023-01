Mireasa Confesiuni. Reacția părinților Mirunei după momentul în care Adriana i-a despărțit pe ea și Cosmin pe ringul de dans

”Au fost delicioși”, a zis Miruna când a fost întrebată cum i-a simțit pe ceilalți concurenți după ce Simona Gherghe a anunțat că ei sunt câștigătorii sezonului 6.

”Sincer, în momentul în care am fost noi anunțați... eu am țipat, nu am realizat ce se întâmplă. Eram foarte fericită și nu m-am gândit la bani, m-am gândit strict la faptul că le-am dat peste nas. Atât, să zic pe românește, pentru că am analizat și noi momentul din Finală. S-a văzut cine s-a bucurat, adică Raluca și Alex, atât. S-au bucurat, sincer, pe noi ne-au felicitat, ne-au zis să avem grijă ce facem cu bănuții. Restul, unii, mă bucur că au fost sinceri, nici măcar nu au aplaudat, nu au venit la noi să ne felicite. Pentru mine asta a fost cea mai mare satisfacție, că după tot ce s-a întâmplat în emisiune, le-am dat puțin peste nas.”, a spua Miruna.

Ea a continuat: ”În afară de Raluca și Alex, la mine personal a venit doar Deni. La Cosmin au mai venit Gabriela și Valentin. În rest, nu au venit și mă bucur că nu au venit pentru că nu avem nevoie de felicitări de complezență. Mai bine fără”.

Reacția părinților Mirunei după momentul în care Adriana i-a despărțit pe ea și Cosmin pe ringul de dans

Miruna a explicat ce s-a întâmplat în momentul în care doamna Adriana i-a despărțit pe ea și Cosmin pe rangul de dans.

”Am explicat și pe online. Trebuia să fie un dans fiu-mamă, fiică-tată. Toată lumea știe că tatăl meu nu a fost acolo. Lui Cosmin i s-a spus de dinainte că va exista acest moment, însă în momentul acela el m-a luat pe mine la dans ca să nu rămân singură la masă. Din producție i s-a spus și Adrianei să meargă pe ring, când eu dansam cu Cosmin. Noi vorbeam toți ce facem în momentul acesta, știam clar că o să fim filmați. Adriana a zis că trebuie să danseze cu Cosmin și mi s-a părut penibil momentul că nu am mai știut ce să mai fac. De asta mi-am făcut cruce. Nu a venit Adriana să-l ia pe el sau cum se spunea, că l-a smuls din brațele logodnicei. Ai mei trimiteau mesaje prietenei de la masă, că au văzut că m-am întors supărată. S-a interpretat greșit”, a mai zis Miruna.

Fata a spus că nu înțelegea ce se întâmplă, însă s-a lămurit ulterior.

Despre Mireasa: Confesiuni

Mireasa: Confesiuni este un produs disponibil exclusiv în AntenaPLAY. Pregătește-te pentru noul sezon Mireasa și vezi interviuri cu foști concurenți din cele 5 sezoane. Află cum s-a schimbat viața concurenților preferați în urma participării la show-ul matrimonial.

Tot ce vrei e să dai PLAY!