Mireasa 2020, sezon 2. Cine este Carina, noua concurentă, și pe ce băieți a pus ochii

La începutul lunii decembrie, Ciprian și Alexandru au intrat în competiția Mireasa sezon 2 cu gândul să-și găsească aleasa.

În vreme ce Ciprian este convins că vrea să o cunoască pe Bianca, și ea recent intrată în show-ul matrimonial, Alexandru numea trei fete pe care le găsea atrăgătoare: Claudia, Ștefania și Cătălina.

Pe ultima nu a mai avut oportunitatea de a o cunoaște, iar Ștefania era implicată într-o relație cu Mihai. Cu toate acestea, Alexandru s-a orientat către Bianca, cea pe care mama sa o plăcea.

Citește și: Mireasa 2020, sezon 2. Cine este și cum arată Alexandra, noua concurentă

Cei doi au considerat că nu se potrivesc și au încheiat perioada de cunoaștere.

Cine este Alexandru de la Mireasa

Alex este frizer de meserie, fost sportiv de performanță. A praticat lupte greco-romane, însă cariera lui s-a terminat din cauza unei accidentări la spate.

Băiatul are o relație specială cu mama sa: ”Părerea ei este foarte importantă. Crede că Bianca e potrivită. Mamei îi plac fetele modeste, cuminți și devreme acasă. Mie, în general, nu.”

La intrarea în casa Mireasa, el a mărturisit că este în căutarea unei femei mature, care să devină mama viitorilor săi copii.

”Nu m-au atras femeile mai tinere. Cu fete de vârsta mea nu am fost niciodată. Sunt pregătit să mă însor. Am avut relații serioase, cu toate am locuit în aceeași casă, pe toate le-am iubit și au fost speciale.”, afirma Alexandru.