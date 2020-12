Mireasa 2020, sezon 2. Cine este și cum arată Alexandru, noul concurent

Citește și: Cine este și cum arată Ciprian, noul concurent

Fizic, este atras de Claudia și Ștefania. ”Mai ales Claudia, nu m-au atras femeile mai tinere. Cu fete de vârsta mea nu am fost niciodată. Sunt pregătit să mă însor. Am avut relații serioase, cu toate am locuit în aceeași casă, pe toate le-am iubit și au fost speciale.”, a mai afirmat Alexandru.

Caută o femeie pură, care să fie mama copiilor săi.

Tensiuni între Ștefan și Alexandru

Alexandru și Ștefan s-au contrat încă de la prima lor convorbire. Se întâmpla în ziua când viitorul concurent discuta cu veteranii pe WhatsApp.