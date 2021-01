Mireasa 2020, sezon 2. Ciprian, plecare atipică. De ce nu l-au însoțit toți concurenții când se pregătea să părăsească curtea

În timp ce-l ajutau să-și facă bagajele, băieții au încercat să-l încurajeze și au discutat despre strategiile din casa Mireasa.

”Viața nu e dreaptă. Uneori e bine să te dai pe lângă cei puternici.”, a spus David.

Întrebat cum i s-a părut competiția Mireasa, Ciprian a declarat: ”A fost una intensă, cam scurtă, nematerializată. Cum am mai spus, încerc să mă bucur că s-a întâmplat, nu că s-a terminat. Ca oricărui om, cea mai mare teamă este cea de penibil. Nu am vrut să insist în cazul Claudiei, să aflu de ce nu mă place. Am făcut multe sacrificii ca să ajung aici, în numele iubirii”.

De asemenea, în emisia de luni, 11 ianuarie, Alexandru și Andreea, doi dintre cei mai apropiați prieteni ai lui Ciprian au urmărit dezamăgiți imaginile cu plecarea tânărului.

”Îmi era un prieten foarte drag, ne-am atașat unul de altul foarte mult. Nu mă așteptam să plece.”, a spus Alexandru.