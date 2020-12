Mireasa 2020, sezon 2. Doamna Mia a început să plângă. Care este motivul pentru care Sărbătorile o întristează

De durere, a recurs la un gest pe care l-a regretat imediat: ”Eu atunci am vrut să mor. Am luat 30 de somnifere, dar nu am pățit nimic”.

A aflat abia a doua zi că ceilalți trei copii au supraviețuit. În curând avea să afle că nu micuții au provocat incendiul, ci o vecină, pe care a iertat-o.

”Nu a intrat niciun vecin, dincolo era ziua unui copil și nu și-au dat seama. Ceilalți trei m-au motivat să merg mai departe. Copiii și acum își amintesc, ei au reușit să iasă”, a povestit mama lui David.

Tot timpul se gândește la pruncii care au pierit. ”Îi visez, dar nu împreună”.